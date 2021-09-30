Öksürükten şikayetçiydi doktora gidince gerçek ortaya çıktı! Doktorları şoke eden vaka
Son dakika haberleri... Karabük'te yoğun öksürük sebebiyle hastaneye giden kadının akciğerinden çıkan çekirdek doktorları şaşkına çevirdi. Kadının akciğerlerine aylar önce yediği kabak çekirdeği kaçtığı ortaya çıktı. Öksürüğe neden olan çekirdek gerçekleştirilen operasyonla çıkartıldı. İşte ayrıntılar...
Karabük'te öksürük şikayetiyle hastaneye başvuran kadının akciğerinden çıkan çekirdek doktorları bile şaşkına çevirdi.
Karabük'te Hatice Ulusoy (57) isimli kadın, öksürük şikayetiyle Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.
AYLAR ÖNCE YEDİĞİ KABAK ÇEKİRDEĞİ ÇIKTI
Yapılan tetkiklerde kadının akciğerlerinde bir cisim olduğu tespit edildi. Yapılan operasyonla alınan cismin kabak çekirdeği olduğu ortaya çıktı.
Göğüs Hastalıkları Bölümü Uzmanı Doç. Dr. Murat Acat'ın başarılı operasyonu ile sağlığına kavuşan hastanın aylar önce kabak çekirdeği yediği öğrenildi.
"ÇOK ŞAŞIRDIK"
Doç. Dr. Acat, "Hastamız bana öksürük şikayeti ile geldi. Akciğer tomografisinde sağ alt lob bronşu komşuluğunda lezyon görünüyordu. Bronkoskopi yaptım ve yabancı bir cisim gördüm. Sonra biyopsi pensi ile çıkardım. Çıkarınca kabak çekirdeği olduğunu gördük ve çok şaşırdık" ifadelerini kullandı.
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