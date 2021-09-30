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Muğla'da gece yarısı korkutan deprem! AFAD ve Kandilli'den son dakika açıklaması I Son depremler 2021

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.09.2021 Güncelleme Tarihi: 30.09.2021
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Muğla’da gece yarısı korkutan deprem! AFAD ve Kandilli’den son dakika açıklaması I Son depremler 2021

AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasında Muğla'nın Datça ilçesinde 4.3 ve 4,1 büyüklüğünde depremlerin meydana geldiği açıklandı. Saat 01.22 ve 01.23'te yaşanan depremlerin derinlikleri 5.51 kilometre olarak ölçüldü. Son depremler listesi...

AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasında Muğla'nın Datça ilçesinde 4.3 ve 4.1 büyüklüğünde depremlerin meydana geldiği açıklandı.

Saat 01.22'de meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depremin derinliği 5.51 kilometre olarak ölçüldü.

DEPREME İLİŞKİN AYRINTILAR

SON DEPREMLER

ÜST ÜSTE DEPREMLER

AFAD tarafından yapılan bir diğer açıklamada ise 4,3'lük depremin hemen ardından aynı bölgede 4,1 büyüklüğünde bir sarsıntının daha yaşandığı belirtildi.

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