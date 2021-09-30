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MHP Araban İlçe Başkanı İskender Gör trafik kazasında vefat etti

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 30.09.2021 Güncelleme Tarihi: 30.09.2021
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MHP Araban İlçe Başkanı İskender Gör trafik kazasında vefat etti

Gaziantep'in Araban ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybeden kişinin Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Araban ilçe Başkanı İskender Gör olduğu öğrenildi.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Köklüce Kırsal Mahallesinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, İskender Gör idaresindeki 34 JZ 3195 plakalı otomobil Pazarcık-Araban karayolu üzerinden kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücü İskender Gör, olay yerinde hayatını kaybetti.

Evli ve 4 çocuk babası olan Gör'ün cenazesi ilçe hastanesi morguna kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan kazada hayatını kaybeden İskender Gör Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Araban İlçe Başkanı olarak görev yaptığı öğrenildi.

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