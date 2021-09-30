MHP Araban İlçe Başkanı İskender Gör trafik kazasında vefat etti

Evli ve 4 çocuk babası olan Gör'ün cenazesi ilçe hastanesi morguna kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



Öte yandan kazada hayatını kaybeden İskender Gör Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Araban İlçe Başkanı olarak görev yaptığı öğrenildi.





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