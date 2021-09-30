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MasterChef Murat Özdemir yine bir skandala imza attı: Bizde para çok kesin cezayı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.09.2021 Güncelleme Tarihi: 30.09.2021
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MasterChef Murat Özdemir yine bir skandala imza attı: Bizde para çok kesin cezayı

MasterChef programıyla adını duyuran Murat Özdemir yeni bir skandala daha imza attı. Papağana yaptığı işkence ile akıllara kazınan Özdemir, yine bir kolluk kuvvetine para vermeye çalışırken olay çıkardı.

Televizyonda yayınlanan MasterChef adlı yemek programıyla tanınan Murat Özdemir, geçtiğimiz haftalarda Bolu'da yayaların kullanması gereken kaldırıma aracını park ettikten sonra, aracı çekmek isteyen görevlilere hakaret etmiş, duruma müdahale eden jandarmaya da para teklif etmişti.

Özdemir, aynı yerde aynı sebeple yine olay çıkardı.

Özdemir bu kez, üzerinde MasterChef yazan minibüsünü Bolu'da bulunan PTT Caddesinde yine kaldırıma park etti.

Bölgedeki gazeteciler, aracın yaya kaldırımına çekildiğini fark ederek olayı fotoğraflamak istedi.

Özdemir'in şoförü olduğu öğrenilen bir şahıs, araçtan inerek elindeki cep telefonuyla gazetecilerin fotoğraflarını çekip, hakaretler yağdırmaya ve tehditler savurmaya başladı.

Olayı öğrenen Özdemir, olay yerine gelerek, trafik cezası kesmeye çalışan trafik polislerine; "Bizde para çok, kesin cezayı" derken şoförü gazetecilere saldırısını sürdürdü.

Olay yerine gelen Asayiş ekipleri, Özdemir ve şoförünü gözaltına alarak, polis merkezine götürdü.

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