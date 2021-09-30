Başkan Erdoğan sevgisiyle tanınan Minik Abdulkadir Tunçel vefat etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın, Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi’nin açılış töreni sırasında görüntülü olarak sohbet ettiği 4 yaşındaki Abdulkadir Tunçel, yaklaşık 3 buçuk yıldır mücadele ettiği beyin tümörü nedeniyle yaşamını yitirdi. Cumhurbaşkanına olan sevgisi ve sıkça yaptığı rabia işaretiyle tanınan minik Abdulkadir, Fatih Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Başakşehir Kayabaşı Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı.
Henüz 1 buçuk yaşında tanıştığı beyin tümörü yüzünden 3 yılda 19 ameliyat geçiren Abdülkadir Tunçel, 2 kere yendiği beyin tümörüne 3'üncü kez yakalandı.
Geçtiğimiz yıl tedavi gördüğü Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nin açılış töreninde çok sevdiği Başkan Erdoğan'la tanışma ve görüntülü sohbet etme şansı yakalayan 5 yaşındaki Abdülkadir Tunçel, 3 yıldır sürdürdüğü yaşam mücadelesini dün kaybetti.
Minik Abdulkadir, Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Başakşehir Kayabaşı Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.
SEVGİSİYLE HAYATA TUTUNDU
Minik oğlunun cenazesinde gözyaşlarına boğulan baba Ömer Tunçel "Abdülkadir sayın cumhurbaşkanımızı çok seviyordu. Onu televizyonda görse, bir yerde fotoğrafını görse hemen rabia işareti yapardı.
Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nde tedavi gördüğü sırada hastanenin açılış töreni öncesine Twitter'dan cumhurbaşkanına ulaştım.
Sağ olsun, tören sırasında Abdülkadir ile görüntülü sohbet etti, ona çok sevdiği oyuncak arabadan hediye etti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da ambulans hediye etti. Çok mutlu olmuştu, onun sevgisiyle hayata tutundu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Banu Küçükpolat kimdir, kaç yaşında? Opr. Dr. Banu Küçükpolat hangi hastanede çalışıyor?
- Marsilya Galatasaray maçı şifreli mi şifresiz mi? Marsilya GS hangi kanalda yayınlanacak?
- Meclis ne zaman açılıyor? 2021 TBMM Genel Kurulu toplantısı ne zaman? Meclis gündeminde neler var?
- 1.797 TL maaş iki hafta içerisinde hesaplarda! Başvurmak yetiyor! 6 ayda bir zamlanıyor…
- Çorum'da son dakika deprem! Deprem merkez üssü neresi? 30 Eylül AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
- Vergi yapılandırma bitti mi, son gün ne zaman? Vergi yapılandırma uzatıldı mı?
- Exxen tek maç satın alma var mı? Exxen paket değiştirme işlemleri nasıl yapılır? Exxen Spor üyelik fiyatları kaç TL?
- Fenerbahçe Oympiakos maçı saat kaçta, ne zaman? 2021 Avrupa Ligi FB Olympiakos maçı hangi kanalda?
- Borcu olanlar için son fırsat! GİB vergi ve SGK borcu yapılandırma son gün! Başvuru nereden, nasıl yapılır?
- İkinci el araba alacaklar dikkat! Bu araçlar 150 bin TL altında alıcı bekliyor! Volkswagen, Renault, Dacia, Citroen...
- Diyanet 1 Ekim Cuma hutbesi yayınlandı! Bu haftanın Cuma hutbesi konusu nedir? Arapça-Türkçe tam metni...
- sonuc.osym.gov.tr: YKS ek tercih sonuçları sorgulama ekranı! 2021 YKS 2. yerleştirme sonuçlarına nereden bakılır?