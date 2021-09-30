Eşini sopayla döverek öldüren Mehmet Senem PKK'ya katılmak için HPD'ye koştu
Kocaeli'de yaşayan cani koca Mehmet Senem eşini sopayla döverek öldürdükten sonra HDP İzmit İl Başkanlığı'na koştu. HDP'li yetkililere sığınan vahşi PKK'ya katılmak istediğini belirtmiş. Hızla harekete geçen emniyet ekipleri eşini vahşice öldüren Senem'i yakaladı.
Kocaeli Derince ilçesinde sopayla eşini döverek öldüren cani koca Mehmet Senem İzmit HDP İl binasına giderek PKK terör örgütüne katılmak istediği ortaya çıktı.
Sabah'ın haberine göre yapılan ihbarlar üzerine harekete geçen polis; yaptığı çalışmalarda Derince ilçesinde oturan Mehmet Senem isimli kişinin olduğu tespit edilerek gözaltına alınması sağlandı.Çelişkili ifadeler vermesi üzerine polis ekiplerince Mehmet Senem'in ikametinde arama gerçekleştirildi.
EŞİNİ ÖLDÜRMÜŞ
Eve çilingir yardımıyla giren polis ekipleri salondaki kanepede Mehmet Senem'in 8 aylık bir çocuk annesi eşi Hatice Senem'in battaniyeye sarılmış cansız bedeni ile karşılaştı.
Mehmet Senem'in ifadesinde eşi Hatice Senem ile tartıştıklarını, daha sonra evdeki sopayla eşini döverek öldürdüğünü ve örgüte katılmak üzere HDP İl Binasına gittiğini beyan ettiği öğrenildi.
HDP'nin özellikle gençleri kırsal alana gönderme noktasında ilk akla gelen yer olduğu bir kez daha tescillenmiş oldu.
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