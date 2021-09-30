Eşini sopayla döverek öldüren Mehmet Senem PKK’ya katılmak için HPD’ye koştu

Mehmet Senem'in ifadesinde eşi Hatice Senem ile tartıştıklarını, daha sonra evdeki sopayla eşini döverek öldürdüğünü ve örgüte katılmak üzere HDP İl Binasına gittiğini beyan ettiği öğrenildi.

HDP'nin özellikle gençleri kırsal alana gönderme noktasında ilk akla gelen yer olduğu bir kez daha tescillenmiş oldu.