Hayrunnisa hemşirenin rehin alındığı davada karar! Mahkeme yaptığını yanına bırakmadı
İstanbul, Şişli'de hemşire Hayrunnisa Can’ı çalıştığı tıp merkezinde bıçakla rehin alan ve emniyet müdürünün müdahalesiyle etkisiz hale getirilen Ramazan Keleş hakkında karar verildi. Mahkeme, sanığı 16 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı.
İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada karar çıktı.
Davanın esasına ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, Ramazan Keleş'in, "kasten yaralama", "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma", "hakaret" ve "tehdit" suçlarından hapisle cezalandırılmasını istedi.
HAKİMDEN SANI:ĞA TCK'DA MADDE KALMADI
Mahkeme başkanı, sanığa "TCK'da madde kalmadı. Ne diyeceksin" dedi. Sanık cevap vermedi.
Sanık Ramazan Keleş daha sonra, "Öldürme gibi bir kastım yoktu. Bıçak, vücudunun hiçbir yerine değmedi. Diyor ki parasını istiyor, vermediğini de söylüyor. Müştekinin ablası beni kandırdı. Bu kızın ablasını Bursa'dan buraya getiriyorum, evli çıkıyor. Evini ben tuttum. Kredi kartımdan kirasını ödedim. Ülkede adalet olmadığını hep birlikte gördük. Yaptığım olaydan dolayı pişmanım" dedi.
Sanık avukatı ise "Müvekkilimin öldürmeye yönelik bir kastı yoktur. Olsaydı bunu yapmak için imkanı vardı ama yapmadı. Olsa olsa 'taksirle yaralama' olur. Olay medyaya çıktığı için müvekkilin tutukluluğunun devam ettiğini düşünüyoruz. Müvekkilin tahliyesini talep ediyoruz" dedi.
TAKDİR VE İYİ HAL İNDİRİMİ YAPILMADI
Son sözünde, "Pişmanım. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi. Daha sonra kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığa "öldürmeye teşebbüs" suçundan 10 yıl, "tehdit" suçundan 10 ay, "hürriyeti tahdit" suçundan 6 yıl, "hakaret" suçundan da 2 bin 500 lira adli para cezası verildi. Toplamda 16 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan sanıkla ilgili takdir ve iyi hal indirimi uygulanmadı.
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