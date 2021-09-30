Hayrunnisa hemşirenin rehin alındığı davada karar! Mahkeme yaptığını yanına bırakmadı

HAKİMDEN SANI:ĞA TCK'DA MADDE KALMADI

Mahkeme başkanı, sanığa "TCK'da madde kalmadı. Ne diyeceksin" dedi. Sanık cevap vermedi.



Sanık Ramazan Keleş daha sonra, "Öldürme gibi bir kastım yoktu. Bıçak, vücudunun hiçbir yerine değmedi. Diyor ki parasını istiyor, vermediğini de söylüyor. Müştekinin ablası beni kandırdı. Bu kızın ablasını Bursa'dan buraya getiriyorum, evli çıkıyor. Evini ben tuttum. Kredi kartımdan kirasını ödedim. Ülkede adalet olmadığını hep birlikte gördük. Yaptığım olaydan dolayı pişmanım" dedi.