Türkülü ameliyathane! Stres dışarı huzur içeri

KALPTEN KALBE GİDEN YOL TÜRKÜLER

Yurtdışından ve Türkiye'nin her bölgesinden hastanelerine hasta geldiğini belirten Prof. Dr. Özdemir, "Bir anjiyo işlemi 1-2 saat sürüyor. Anjiyoyu lokal olarak ya kasıktan ya da bilekten girerek yapıyoruz. Hasta bu sırada uyutulmuyor. TAVİ'de ya da kalp kapakçığına uyguladığımız mitraklip operasyonlarında hastalar anestezi verilerek uyutuluyor. Ama onlar da operasyonun başında ve narkozdan uyanırken stresli oluyor. Türküler burada anestezi görevi görüp, hastayı sakinleştiriyor, rahatlatıyor. Zaten bizim ozanlarımız, aşıklarımız olan Aşık Veysel, Aşık Mahsuni, Neşet Ertaş gibi sanatçılarımız filozof gibi. Söyledikleri türkülerle hastayı başka bir aleme götürüyorlar. Örneğin Neşet Ertaş, 'kalpten kalbe bir yol vardır, görünmez' demiş. Ben ve ekibim anjiyo yaparken, Neşet Ertaş'ın söylediği o görünmez yolu türküler eşliğinde buluyoruz. Hasta huzurlu oluyor, biz huzurlu oluyoruz" dedi.