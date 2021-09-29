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Şehit polisin imam babasından turistlere anlamlı hediye

YAŞAM Sabah
Giriş Tarihi: 29.09.2021 Güncelleme Tarihi: 29.09.2021
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Şehit polisin imam babasından turistlere anlamlı hediye

Şehit Özel Harekat Polisi Alp Taşdemir'in babası İbrahim Taşdemir (57), imamı olduğu İzmir Selçuk'taki İsa Bey Camii'ni ziyaret eden turistlere İslam dinini anlatarak kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim hediye ediyor. Taşdemir, bugüne dek 20 binin üzerinde turiste kendi dillerine çevrilmiş Kur'an-ı Kerim hediye etti. 36 senedir imamlık yapan Taşdemir 6 sene önce göreve başladığı İsa Bey Camii'ndeki hikâyesini anlattı.

Şehit Özel Harekat Polisi Alp Taşdemir'in babası İbrahim Taşdemir İsa Bey Camii'ndeki hikayesini şu ifadelerle anlattı:

"BEN NEDEN BİR ŞEY YAPMIYORUM?"

"Oğlum 3 Kasım 2017'de Diyarbakır'daki PKK operasyonunda şehit düştü. Görev yaptığım bölgede çok sayıda misyoner var. Kiliseden gelen bir papaz bir gün bana İncil hediye etti. O an "Onlar dinini yaymak ve tanıtmak için çaba gösteriyor ben neden bir şey yapmıyorum?" diye kendime sordum.

20 BİN KURAN DAĞITTIM

Sultanahmet Camii'nin dernek yönetiminden fikir aldım, yardım istedim. 'Her türlü yardımı yaparız' dediler. 2016'dan bugüne bize sürekli Kur'an-ı Kerim meallerini gönderiyorlar. 5.5 yıl oldu. 20 bin civarında Kuran dağıttım.

DİNE DAVET MEKTUBU

Kur'anların içine de kendi dillerinde dine davet mektubu yazdım, arkasına iletişim bilgilerimi ekledim.

Rehber gruplara camiyi ve tarihini anlatırken ben kolonya ve şeker ikram ediyorum. Kendi dilleri ile selam vermem onları çok mutlu ediyor. Kimisiyle çay içip yemek yiyorum.

Bazen 'Abdesti hiç denediniz mi? diye sorarak abdest almayı gösteriyorum. Turistlere İslam'ı anlatıp davet etmenin mutluluğunu yaşıyorum.

MÜSLÜMAN OLDU

Almanya'dan gelen Margarette Müller ismindeki hanımefendi ona verdiğim Kur'an-ı Kerim sayesinde Müslüman oldu ve Meryem ismini aldı.

"MÜSLÜMAN OLMASALAR BİLE EN AZINDAN BAKIŞ AÇILARI DEĞİŞİYOR"

Müslüman olmasalar bile en azından Müslümanlar'a ve İslam'a bakış açıları değişiyor. Kalpler Allah'ın elinde biz sebebini işliyoruz. Kur'an dağıtıp davet ediyoruz. Allah dilerse hidayet verir."

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