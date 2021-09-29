Şehit polisin imam babasından turistlere anlamlı hediye

Şehit Özel Harekat Polisi Alp Taşdemir'in babası İbrahim Taşdemir İsa Bey Camii'ndeki hikayesini şu ifadelerle anlattı:

"BEN NEDEN BİR ŞEY YAPMIYORUM?"

"Oğlum 3 Kasım 2017'de Diyarbakır'daki PKK operasyonunda şehit düştü. Görev yaptığım bölgede çok sayıda misyoner var. Kiliseden gelen bir papaz bir gün bana İncil hediye etti. O an "Onlar dinini yaymak ve tanıtmak için çaba gösteriyor ben neden bir şey yapmıyorum?" diye kendime sordum.