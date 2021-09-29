İzmir'de huzur ve güven uygulaması: 1200 personel katıldı
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamu düzeninin ve genel asayişin sağlanması adına kent genelinde 'Huzur ve Güven' uygulaması yaptı. Ayrıca koronavirüs tedbirleri nedeniyle alınan sosyal mesafe ve maske kuralına uymayanlara da idari para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde saat 21.00 ile 01.00 saatleri arasında 'Huzur ve Güven' uygulaması gerçekleştirdi.
Kentin 150 farklı noktasında yaklaşık bin 200 personel ve 2 dedektör köpeğin katılımı ile yapılan uygulamada, şüpheli görülen otomobiller durduruldu ve arama yapıldı.
Kamu düzeninin ve genel asayişin sağlanması adına yapılan uygulama kapsamında, çok sayıda kişiye kimlik sorgulaması yapıldı. Hakkında yakalama kararı bulunan şüpheliler, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Öte yandan, koronavirüs tedbirleri nedeniyle alınan sosyal mesafe ve maske kuralına uymayanlara da idari para cezası uygulandı. Uygulama noktalarının yanı sıra polis ekipleri kentin en işlek cadde ve sokaklarında devriye gezerek kontrollerde bulundu.
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