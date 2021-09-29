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Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 29 Eylül Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama! İkramiye…

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.09.2021 Güncelleme Tarihi: 29.09.2021
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Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 29 Eylül Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama! İkramiye…

Gittikçe araması yoğunlaşmaya başlanan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftada 3 kez gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto çekilişi için heyecan dorukta ve kupon oynayanlar büyük ikramiyenin ne kadar olduğunu merak ediyor. Peki 29 Eylül Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranına nereden ulaşılır? Bu haftanın sonuçları…

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 29 Eylül Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı sorgulamaları arama motorları üzerinden yoğun bir şekilde yapılıyor. Büyük bir heyecanla kuponlarını oynayan ve yatıran, şans oyunlarını seven vatandaşlar bu akşamki Çılgın Sayısal Loto çekilişi için geri sayıma başladı. Noter huzurunda canlı yayınla düzenlenen Çılgın Sayısal Loto 29 Eylül sonucunu öğrenmek isteyenler haberimizin içeriğinden tüm detaylara ulaşabilir.

29 EYLÜL ÇARŞAMBA SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Çılgın Sayısal Loto çekilişi saat 21:30'da gerçekleşecek. Sonuçlar açıklandığında haberimizin içeriğinde yer alacak.

En son gerçekleşen 27 EYLÜL SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

29, 32, 50, 61, 80, 84, 24 (joker)

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Sayısal Loto'nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto'nun oyun kuralları şöyle:

Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

Sen Seç!

Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto'nun geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyun, bir kuponda 6'dan fazla rakam seçilmesiyle oluşur. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler..

Çılgın Sayısal Loto; www.millipiyangoonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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