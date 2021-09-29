Retro ne zaman bitecek? 2021 Merkür retrosu ne zaman bitiyor? İşte 2021 Merkür retrosu tarihi
Merkür retrosu 26 Eylül'de başladı. Uzmanlar tarafından yapılan açıklamaya göre, yılın son Merkür retrosu Terazi burcunda başladı. Merkür'ün geri gitmesi olarak bilinen retro döneminde ikili ilişkilerde, anlaşmalarda ve ortaklıklarla ilgili konularda gecikmelerin ve sorunların yaşanabileceği astrologlar tarafından bildirliyor. Retronun hangi tarihte biteceğini merak eden vatandaşlar konu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 2021 Merkür retrosu ne zaman bitiyor? İşte 2021 Merkür retrosu tarihi...
Merkür retrosu ne zaman bitecek? Burçlara göre etkileri farklılık gösteren Merkür retrosu 26 Eylül'de başladı. Yılnı son Merkür retrosu Terazi burcunda başladı. Merkür'ün gerilemesiyle birlikte dengelerin değiştiğine inanılan Merkür retrosunun hangi tarihte sona ereceği, arama motorlarında yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Peki, 2021 Merkür retrosu ne zaman bitiyor? İşte 2021 Merkür retrosu tarihi...
MERKÜR RETROSU NE ZAMAN BİTECEK?
26 Eylül'de başlayan yılın son Merkür retrosu 18 Ekim'e kadar sürecek.
MERKÜR RETROSU BURÇLARA ETKİSİ NEDİR?
KOÇ
Koç burçları Merkür retrosu döneminde ilişkilerinde ve ortaklıklarında meydana gelebilecek yanlış anlaşılmalara dikkat etmeliler. İletişim kazalarına çok sık rastlayabilirler. Yanlış kişiye yanlış mesajı atma olayı bu dönemde Koç burçlarının başına gelebilir. Ayrıca geçmişten birileri onlarla iletişim kurmak isteyebilir.
BOĞA
Boğa burçları Merkür retrosunda kaydedilmeyen dosyalar, yanlış kişiye atılan mesajlar ve yanlış anlaşılmalar gibi sorunlarla karşı karşıya kalabilir. O yüzden bu dönemde her şeyi iki üç kere kontrol etmeliler.
İKİZLER
İkizler burçlarının Merkür retrosunda gündemleri eski sevgilileri olacak. Eski sevgilileri geri dönmek için can atabilir, bir şekilde karşılarına çıkabilir. Aynı zamanda tesadüfen karşılaşmaları da çok olası. Hayatında biri olan İkizler burçları bu dönemde iletişim sıkıntıları çekebilir. Mesajları atarken de okurken de dikkatli olmalılar.
YENGEÇ
Yengeç burçlarının Merkür retrosundaki gündemi ev, aile ve iletişim sorunları olacak. Komşularıyla kavga etmeden, kiranın yanlış adrese gitmesine kadar birçok sorunla karşı karşıya kalabilirler. Eşya alırken de dikkatli olmalılar.
ASLAN
Aslan burçları Merkür retrosunda seyahatler ve arkadaşlık ilişkileri konusunda iletişim sıkıntıları yaşayabilir. Seyahate çıkacaklarsa uçak biletlerini birkaç kez kontrol etmeliler. Eğitim alanlar yine tarihler, ticaretle uğraşanlar ise imzaladıkları sözleşmeler konusunda dikkatli olmalı.
BAŞAK
Başak burçlarının Merkür retrosu gündeminde ilk sırada parasal konular yer alacak. Yanlış yere para gönderebilir, bekledikleri paralar konusunda gecikmeler yaşayabilir ya da bir ürüne gereğinden fazla para ödeyebilirler. Maddi konularda dikkatli olmalılar.
TERAZİ
Terazi burçları bu dönemde hayatlarındaki her planı yeniden gözden geçirmeliler, değiştirmek ya da yavaşlatmak zorunda kalabilirler. Bu dönemde kafaları karışabilir, daha önce verdikleri önemli kararları değiştirmemeye gayret etsinler. Geçmişte karşılarına çıkan olay ve durumlar tekrar çözülmek üzerine önlerine düşebilir.
AKREP
Akrep burçları bu dönemde içsel bir bekleme dönemine girmiş gibi hissedebilirler. Düşünceleri çok fazla geçmişe takılabilir. Eski mevzuları düşünmek, korkuların ve endişelerinin artması bu dönemde çok mümkün gözüküyor. Arkalarından çevrilen işleri ve düşmanlıkları fark edebilirler. Biraz daha dikkatli olmaya çalışmalılar.
YAY
Yay burçları Merkür retrosu döneminde sosyal çevreleriyle ilgili bazı şaşırtıcı gelişmelerle karşılaşabilirler. Kimin dost kimin düşman olduğunu fark edecekleri bir dönem. Yanlış anlaşılmalar söz konusu. Bu dönem onlar için biraz izleme zamanı. Hayalleri ile ilgili yaşanacak bazı gelişmeler, her şeyi tekrar gözden geçirmelerini sağlayacak. Kalabalık ortamlarda eski sevgilileri ile karşılaşma ihtimalleri yüksek.
OĞLAK
Merkür retrosu Oğlak burçlarının kariyer evinde gerileyecek. Anlaşmaları, işleri tekrar gözden geçirmeleri gerekebilir. Detayları fark edebilmeleri için aynı işi yanlış anlaşılmalardan dolayı birkaç kez yapabilirler. İş yerinde yanlış anlaşılmalar ve iletişime çok dikkat etmeliler. Yanlış mailler atabilirler.
KOVA
Kova burçları Merkür retrosu döneminde seyahatler, iletişim ve eğitim konularında bazı aksamalar ve yanlış anlaşılmalar yaşayabilirler. Aynı zamanda kendi hayat planlarında detayları fark edecekleri bir dönem olacak. Olaylarda aksilikler yaşadıkça farkındalıkları artacak.
BALIK
Balık burçları Merkür retrosu döneminde parasal konular ve detaylar ile uğraşmak zorunda kalabilirler. Gelmeyen paralar, geciken ödemeler Balık burçlarının bir şeyleri fark etmesini sağlayabilir. Para konularına dikkat etmeliler, yatırım yapmak için doğru zaman olmayabilir.
MERKÜR RETROSU NEDİR?
Merkür retrosu yani gerileme anlamına gelen olayların bütününe denilir. Bir gezegenin geri harekette olması demek, aslında yörüngesinde yavaşlaması ve dünyadan bakıldığında da geri gidiyor gibi olmasından kaynaklanır. Bir gezegen gerilediği zaman astrolojik olarak dinlenme, yerinde sayma durumundadır.
Bu nedenle de yönettiği alanlar, aktiviteler iyi çalışamaz ve bir çok alanda kargaşalar ortaya çıkar. Merkür retroları senede iki veya üç kez olabilir. İletişim gezegeni olduğu için hayatımızda önemli rol oynamaktadır. Merkür'ün yönettiği alanlar sadece iletişim değildir.
En önemlileri; iletişim, düşünce, haberleşme, yazma, teknoloji, seyahatler, ticaret, reklam, kitap ,senaryo ve yazılı kaynakları da yönetir. Merkür retrosu İletişim gezeni varsayıldığı için, gündelik yaşantımızı bütünüyle etkileyebilir.
Tüm burçlar aslında bakarsanız bundan az da olsa etkilenecektir. Diğer yandan hayatımızdaki karışıklığa son vermek için Merkür retrosu mükemmel bir zamandır. Her şey kötüye gidiyor gibi görünse de hayatımızdaki fazlalıklardan kurtulabileceğimiz bu dönemi iyi değerlendirmemiz gerekir. Merkür retrosu döneminde sık sık yanlış anlaşılmalar, iletişim kopuklukları ve aksaklıklar yaşanabilir. Ayrıca teknolojik aletlerde sorunlar yaşanabilir, bilgilerde sorun çıkabilir.
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