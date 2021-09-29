Retro ne zaman bitecek? 2021 Merkür retrosu ne zaman bitiyor? İşte 2021 Merkür retrosu tarihi

BOĞA

Boğa burçları Merkür retrosunda kaydedilmeyen dosyalar, yanlış kişiye atılan mesajlar ve yanlış anlaşılmalar gibi sorunlarla karşı karşıya kalabilir. O yüzden bu dönemde her şeyi iki üç kere kontrol etmeliler.

İKİZLER

İkizler burçlarının Merkür retrosunda gündemleri eski sevgilileri olacak. Eski sevgilileri geri dönmek için can atabilir, bir şekilde karşılarına çıkabilir. Aynı zamanda tesadüfen karşılaşmaları da çok olası. Hayatında biri olan İkizler burçları bu dönemde iletişim sıkıntıları çekebilir. Mesajları atarken de okurken de dikkatli olmalılar.