Yıllarca üvey babasının cinsel tacizine maruz kaldı! Kocası hukuki süreci başlattı

OTİZM HASTASI 6 YAŞINDAKİ YUSUF'A DA ŞİDDET UYGULADI

Eşinin üvey babasından olan 6 yaşındaki otizmli kardeşi Yusuf Ö.'nün, tacizci baba tarafından da darp edildiğini belirten Veli P. "Düğün hazırlıklarımız varken Yusuf'u gördüm. Bu çocuk henüz 6 yaşında hem de otizm hastası. Vücudunda morluklar vardı. Gözlerimle görmesem darp edildiğine inanamayacaktım. Ben eşimi o adamın elinden kurtardım, sıra kardeşinde. O miniğin o evden kurtulması gerekiyor. Konuyla alakalı şikayette bulundum. Devlet duruma el atmalı, Yusuf'u o adamın elinden kurtarmalı. Gerekirse benim ailem de Yusuf'a seve seve bakar" ifadelerini kullandı.