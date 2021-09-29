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Yıllarca üvey babasının cinsel tacizine maruz kaldı! Kocası hukuki süreci başlattı

YAŞAM Sabah
Giriş Tarihi: 29.09.2021
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Yıllarca üvey babasının cinsel tacizine maruz kaldı! Kocası hukuki süreci başlattı

Karabük’te evliliklerinden önce üvey babası ile birlikte yaşayan eşi Şevval P.'nin senelerce cinsel tacize maruz kaldığını öğrenen Veli P., istismarcı üvey baba Abdullah Ö.'ye karşı hukuki süreci başlattı. Şevval P. yaşadığı istismarı, "Aklımdan silemiyorum, psikolojik desteksiz adım atamayacak duruma geldim" sözleriyle anlattı.

İstanbul'da yaşayan 21 yaşındaki sağlık personeli Şevval P. ve 31 yaşındaki restoran müdürü Veli P., hemen hemen 1 senelik beraberliklerinin ardından 3 hafta önce evlendi.

İddiaya göre Veli P., Kurban Bayramı'nda elini öpmek için Safranbolu'ya gittiği eşinin üvey babası olan Abdullah Ö.'nün, eşine cinsel tacizde bulunduğunu öğrendi. Eşi Şevval'in hemen hemen 15 yaşından üvey babası Abdullah Ö. tarafından cinsel tacize uğradığını belirtmesi üzerine, kabusa son vermek amacıyla hukuk mücadelesi başlattı.

15 YAŞINDA BAŞLAMIŞ

Hayat arkadaşının başına gelenleri öğrenmesiyle amansız bir mücadeleye girişen Veli P., yaşadığı süreci şu ifadelerle anlattı:

"Eşimle yaklaşık bir yıllık bir beraberliğimiz var. Kurban Bayramı'nda hem eşimin ailesinin elini öpmek, hem de hasret gidermek için Safranbolu'ya gittik. Eşim burada üvey babasının tacizine uğradığını söyledi. Ben olayın şokunu yaşarken, yaşadıklarının bununla sınırlı olmadığını, tam 15 yaşından beri bu adam tarafından bu şekilde istismara uğradığını belirtti."

EŞİMİN YAŞADIKLARI BİZİ DEĞİL BU İĞRENÇLİĞİ YAPANLARI KİRLETİR

Benzer olayları yaşayan insanlara destek amacıyla eylemlere katıldığını, yürüyüşler gerçekleştirdiği belirten Veli P. "Kendi başımıza geleceğini hiç düşünmezdim, yaşayınca öğrendim. Sesimizi duyurmanın çekinilecek bir tarafı yok. Dik durmamız gerekiyor, eşimin yaşadıkları bizi değil, bu iğrençliği yapanları kirletir. Yargı önünde adalet önünde hak ettikleri cezayı alana kadar mücadelemi devam ettireceğim. Eşimin kalbi tertemiz, Allah'ın izniyle ölene kadar eşimle beraber nefes alacağım" ifadelerini kullandı.

"GECELERİ HEP TACİZ EDİYORDU"

Çocuk yaşta hayatı kabusa dönen ve 6 yıl boyunca üvey babasının tacizine maruz kalan Şevval P. ise yaşadığı dehşeti şu ifadelerle gözler önüne serdi:

"Annem üvey babamla evlenince hayatım değişti. 15 yaşımdan beri onun istismarına uğruyorum. Derdimi kimseye anlatamayınca İstanbul'a dedemlerin yanına taşındım. Sadece yaz aylarında Safranbolu'ya dönüyordum, o zamanlarda da hayatım yine kabusa dönüyordu. Geceleri hep taciz ediyordu. Yaşadıklarım sebebiyle psikolojik destek almak zorunda kaldım. Desteksiz adım dahi atamayacak hale geldim."

OTİZM HASTASI 6 YAŞINDAKİ YUSUF'A DA ŞİDDET UYGULADI

Eşinin üvey babasından olan 6 yaşındaki otizmli kardeşi Yusuf Ö.'nün, tacizci baba tarafından da darp edildiğini belirten Veli P. "Düğün hazırlıklarımız varken Yusuf'u gördüm. Bu çocuk henüz 6 yaşında hem de otizm hastası. Vücudunda morluklar vardı. Gözlerimle görmesem darp edildiğine inanamayacaktım. Ben eşimi o adamın elinden kurtardım, sıra kardeşinde. O miniğin o evden kurtulması gerekiyor. Konuyla alakalı şikayette bulundum. Devlet duruma el atmalı, Yusuf'u o adamın elinden kurtarmalı. Gerekirse benim ailem de Yusuf'a seve seve bakar" ifadelerini kullandı.

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