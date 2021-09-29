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Müstehcen fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşan sevgilisini bıçakladı

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 29.09.2021
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Müstehcen fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşan sevgilisini bıçakladı

Antalya’da 36 yaşındaki Hülya B., müstehcen fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan 41 yaşındaki erkek arkadaşı E.B.'yi göğsünden bıçakladı. Olayın akabinde emniyet güçleri yakalanıp gözaltına alınan Hülya B., tutuklandı.

Olay, önceki hafta pazar günü Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi'nde yaşandı. Hülya B., bir süredir beraber yaşadığı E.B.'nin, birlikte çekilmiş müstehcen fotoğraflarını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığını görünce, deliye döndü. Tartışmanın akabinde emniyete giden Hülya B., sevgilisinden şikayetçi olup, uzaklaştırma kararı aldırdı, resimlerinde kaldırılmasını sağladı.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Uzaklaştırma kararına sinirlenen E.B., aynı fotoğrafları yeniden paylaştı. Durumu fark eden Hülya B. ile E.B., telefonda tartıştı. Tartışma sonrası eve gelip, yedek anahtarla içeri giren Hülya B., E.B.'yi bıçakla göğsünden ağır yaraladı. E.B., komşularının çağırdığı ambulansla götürüldüğü hastanede yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Olay sonrası E.B.'nin telefonunda bulunan fotoğrafları silip kaçan Hülya B., polisin takibiyle yakalandı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Hülya B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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