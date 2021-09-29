Demokrasinin uç beyleri Demokrasi Adası’nda

BU ORTAMI HERKES GÖRMELİ

Yassıada'da yaşananların Türk demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçtiğini hatırlatan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Başbakanımız Adnan Menderes ve Bakanlarımız Hasan Polatkan ile Fatin Rüştü Zorlu'nun idamına giden süreç ve o ödemin canlandırıldığı bu ada, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Odalara Borsalar Birliği'nin de destekleriyle Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na dönüştürüldü. Burada muazzam bir ortam var. Bu muazzam ortamın her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı tarafından bilinmesini ve tanınmasını çok arzu ediyorum. Ama demokrasimizin uç beylerine, demokrasiyle ve seçimle işbaşına gelmiş muhtarlarımıza burayı gezdirerek, göstermeyi arzu ettik. Gözlerin yaşardığına ve duygulandıklarına şahit olduk. İnşallah sivil toplum kuruluşu temsilcilerimizi, spor kulüpleri yöneticilerimizi de buraya getirerek bu ibretlik olay ve sahnelerden istifade ettirmek istiyoruz. Bu vesileyle merhum Başbakanımızı, arkadaşlarını, demokrasi için canlarını seve seve feda edenleri rahmet ve minnet anıyorum. İnşallah 15 Temmuz'da da olduğu gibi bundan sonraki tüm süreçlerde de aziz ve necip Türk Milleti'nin demokrasiye uzanan ellere karşı her zaman dimdik ayakta olacağını temenni ediyorum" dedi.