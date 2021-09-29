Kardeşinin evinde kafasından vurulmuş halde bulundu | Samsun'da kan dondura olay
YAŞAM İHA
Samsun'da bir kadın misafir olarak geldiği kardeşinin evinde silahla kafasından vurulmuş halde ölü olarak bulundu. Polis yaşanan şüpheli olay sonrası inceleme başlattı. Olayın cinayet mi yoksa intihar olayımı olduğunu yapılan soruşturma sonrası ortaya çıkacak.
Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Çorum'da ikamet eden Şeyda T. (30), Samsun'daki kardeşine misafirliğe geldi. Şeyda T. kardeşinin evinde kafasından tabancayla vurulmuş halde ölü olarak bulundu.
Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu araştırılıyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.