29 Eylül 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Kardeşinin evinde kafasından vurulmuş halde bulundu | Samsun'da kan dondura olay

Kardeşinin evinde kafasından vurulmuş halde bulundu | Samsun'da kan dondura olay

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 29.09.2021
ABONE OL
Kardeşinin evinde kafasından vurulmuş halde bulundu | Samsun’da kan dondura olay

Samsun'da bir kadın misafir olarak geldiği kardeşinin evinde silahla kafasından vurulmuş halde ölü olarak bulundu. Polis yaşanan şüpheli olay sonrası inceleme başlattı. Olayın cinayet mi yoksa intihar olayımı olduğunu yapılan soruşturma sonrası ortaya çıkacak.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Çorum'da ikamet eden Şeyda T. (30), Samsun'daki kardeşine misafirliğe geldi. Şeyda T. kardeşinin evinde kafasından tabancayla vurulmuş halde ölü olarak bulundu.

Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu araştırılıyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TIR kavşakta minibüs ve otomobille çarpıştı TIR KAVŞAKTA MİNİBÜS VE OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI
BioNTech mi Sinovac mı? Veriler belli oldu BİONTECH Mİ SİNOVAC MI? VERİLER BELLİ OLDU
Hazro’da aşı seferberliği başladı! 12 yaş üstü... HAZRO'DA AŞI SEFERBERLİĞİ BAŞLADI! 12 YAŞ ÜSTÜ...

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA