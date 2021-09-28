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AFAD tarafından son dakika deprem açıklaması! Muş'ta 3,6 büyüklüğünde deprem I AFAD ve Kandilli son depremler

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.09.2021 Güncelleme Tarihi: 28.09.2021
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AFAD tarafından son dakika deprem açıklaması! Muş’ta 3,6 büyüklüğünde deprem I AFAD ve Kandilli son depremler

AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamaısnda Muş'un Bulanık ilçesinde saat 22.08'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu. Açıklamada depremin derinliğinin 7 kilometre olduğu da ifade edildi.

AFAD tarafından yapılan açıklamada Muş'un Bulanik ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği ifade edildi.

Saat 22.08'de yaşanan depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

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