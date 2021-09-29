İstanbul Filarmoni Derneği'nde taciz skandalı! Atilla Tuna'dan pişkin açıklama
Son dakika haberine göre: Türkiye'nin önde gelen müzik derneklerinden olan İstanbul Filarmoni Derneği, taciz iddialarıyla çalkalanıyor. 76 yıllık derneğin yönetim kurulu başkanı Atilla Tuna, hakkında çıkan taciz iddialarını yalanlarken, kendisine tuzak kurarak itibarını zedelemeye çalıştığını iddia etti.
Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi Müzikoloji Bölümü öğrencisi Dilacan Özçelik, geçtiğimiz günlerde İstanbul Filarmoni Derneği Başkanı Atilla Tuna'nın tacizine maruz kaldığını iddia ederek suç duyurusunda bulunmuştu.
Özçelik, Tuna'nın kendisine, çalışabilmesi için tamamen ona teslim olması, özel hayatını rapor etmesi ve âdet döngüsünü bildirmesi gerektiğini söylediğini öne sürmüştü.
'SÖZLERİM ÇARPITILDI'
Dilacan Özçelik'in iddialarına iki gün sonra sosyal medya hesabından yanıt veren Atilla Tuna, şunları söyledi: "Dilacan Özçelik derneğimizde sekreter olarak işe başlamış, derneğin yedi yıldır yayınlanmayan dergisinin yeniden yayınına karar verildiğinde, kendisi derginin editörlüğünü üstlenmeyi istemiştir.
Kendisinin henüz fakülte 4. sınıfında olması ve bu işin için bu haliyle yetersiz olması göz önünde bulundurularak iddiasının aksine editörlük görevine getirilmemiştir. Ancak bu görevi alması için kendisini geliştirecek 8 haftalık bir klasik müzik kursu ve bir dizi kitap önerilmiş ve ayrıca özel yaşamını da bu işin yapısına uygun bir hale getirmesi ve tüm bu hususların bir iş sözleşmesi ile bağlanması önerisinde bulunulmuştur.
Bu önerinin yapılması esnasında şahsımın çalışma sürecinin nasıl olacağını anlatan ifadeleri Dilacan Özçelik tarafından izinsiz şekilde kayda alınmış, akabinde de gerçekdışı bir suçlamanın temel oluşturması amacıyla tümüyle minvalinden kaydırılarak Taciz kisvesi altında tarafıma ve derneğe yapılan suçlamalara alet edilmiştir.
'İTİBARIMI ZEDELEMEYE ÇALIŞTI'
Hürriyet'in haberine göre: Kendi mesleki yetersizliğini ve görevi sürdüremeyeceğini anlayarak meseleyi başka bir boyuta taşıyarak şahsımın ve derneğin itibarını zedeleme gayreti içine girmiştir. Kendisine hiçbir zaman ve hiçbir anlamda şahsım tarafından herhangi bir taciz davranışında bulunulmamıştır."
Genç kız olaylar dizisini şöyle anlattı:
İSTANBUL FİLARMONİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULUNU VE BAŞKANI ATİLLA TUNA'YI İFŞA EDİYORUM. Duyarlı insanların maruz kaldığım mobbing ve tacizi duyurmaya çağrıyorum. Ben Dilacan Özçelik. Yıldız Teknik Üniversitesi Müzikoloji bölümü son sınıf öğrencisiyim.
16 Ağustos tarihinde A.T. ile görüşerek İstanbul Filarmoni Derneğinin çıkartacağı müzik dergisinin editörü olmak üzere işe başladım. Kendi mesleğim ile ilgili işe başlamanın yarattığı heyecan A.T.'nın mobbing ve tacizi dolayısıyla korku ve endişeye dönüştü.
İltifatlarla başlayan süreç dokunmalara ve en nihayetinde asansörde kıstırıp kendine çekmeye kadar vardı. Ben kendisine bu durumdan rahatsızlığımı belirttim. Başta işe çok uygun olduğumu söyleyen A.T. tacizlerine karşı geldiğimde tehditlerine başladı.
"ÖZEL HAYATINI BANA RAPOR EDECEKSİN", "ERKEK ARKADAŞINA BİLE BEN KARAR VERECEĞİM", "REGL TARİHLERİNİ SÖYLEYECEKSİN" "KISACASI TAM TESLİMİYET İSTİYORUM" dedi. Aksi takdirde yerime geçecek çok insan olduğunu söyleyerek beni işimle tehdit etti.
Ben derhal bu mobbing ve tacizi yönetim kuruluna bildirdim. Savcılığa giderek A.T'den şikayetçi oldum. Bunun üzerine Derneğin A.T.'ye soruşturma başlatacağını düşünürken A.T'nin bir mesajı ile işten çıkarıldım. Dernek Yönetim Kurulu mesajlarıma ve çağrılarıma dönmedi.
Bünyesinde olmaktan gurur duyduğum 75 senelik bir derneğin başkanının tacizci olmasını ve yönetim kurulunun tacize karşı üç maymunu oynamasını kabul etmiyorum.Uğradığım haksızlık ve tacize karşı sonuna kadar mücadele edeceğim. Lütfen bu tweeti paylaşın, RT edin.
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