İstanbul Filarmoni Derneği’nde taciz skandalı! Atilla Tuna’dan pişkin açıklama

Kendisinin henüz fakülte 4. sınıfında olması ve bu işin için bu haliyle yetersiz olması göz önünde bulundurularak iddiasının aksine editörlük görevine getirilmemiştir. Ancak bu görevi alması için kendisini geliştirecek 8 haftalık bir klasik müzik kursu ve bir dizi kitap önerilmiş ve ayrıca özel yaşamını da bu işin yapısına uygun bir hale getirmesi ve tüm bu hususların bir iş sözleşmesi ile bağlanması önerisinde bulunulmuştur.