İkinci Melek İpek vakasında Nuran Özdemir'in yeğeni dehşeti anlattı
Son dakika haberine göre: Antalya'da kendisine işkence yapıp ölümle tehdit ettiği iddiasıyla eşi Ramazan İpek'i öldüren 2 çocuk annesi Melek İpek olayının bir benzeri de İstanbul'da yaşandı. Eşi tarafından acımasızca darp edilen Nuran Özdemir, eline geçirdiği bıçağı rastgele savurdu. Yaralanan koca, hastanede hayatını kaybetti. "Amacım öldürmek değildi" diyen Nuran Özdemir tutuklandı. Olay anına tanıklık eden Nuran Özdemir'in yeğeni Elif A. dehşeti anlattı.
Antalya'da işkenceci eşi Ramazan İpek tarafından öldüresiye dayak yediği sırada silahla öldürdüğü iddiasıyla yargılandığı davada "Ceza Verilmesine Yer Olmadığı"na hükmedilerek tahliye edilen Melek İpek olayının bir benzeri de İstanbul'da meydana gelmişti.
46 yaşındaki Nuran Özdemir, iki çocuyla yaşadığı evde boşanma aşamasındaki eşi Ahmet Özdemir'in saldırısına uğrayınca kapıya dayanan eşini bıçakla öldürmüştü.
"TEYZEM ENİŞTEME TAMPON YAPIYORDU"
SABAH'ın ulaştığı olayın detaylarına göre, olay anına tanıklık eden Nuran Özdemir'in yeğeni Elif A., o gece yaşanılanları anlattı.
Teyzesine ve yeğenlerine destek olmak için memleketinden geldiğini söyleyen Elif A., "Eniştem başka kadınlarla kalır, sosyal medyada fotoğraflarını paylaşırdı. Olay gecesi yatmaya hazırlanırken bir anda kapı vurulmaya başladı. Eniştem ağza alınmayacak şekilde küfürler savurunca teyzem kapıyı açmak zorunda kaldı."
"YAPMA BABA VURMA ANNEME"
"Ben korkup odaya kaçtım ama yeğenim, anne ve babasını ayırmak için salona koştu. Yeğenim "Yapma baba, vurma anneme" diye bağırıyordu. Bir süre sonra sesler kesilince teyzem, "Polisi, ambulansı ara" diye bağırdı. Salona gittiğimde eniştem kanlar içerisinde yerde yatıyor, teyzem de enişteme tampon yapıyordu." şeklinde ifade verdi.
"AHMET NE OLUR ÖLME"
İfadelere göre Nuran Özdemir, eşini bıçakladıktan sonra ambulans gelene kadar yaralı bölgeye tampon yaptı. İfadesinde havluyla tampon uyguladığını söyleyen Nuran Özdemir, "Amacım öldürmek değildi. Ahmet'i yerde kanlar içerisinde görünce çok korktum. Ağlayarak, 'Ahmet ne olur ölme' diye bağırdım ama bilincini kaybediyordu." dedi.
"ANNEMİN BOĞAZINA SARILDI"
Olay anına tanıklık eden 14 yaşındaki kız çocuğu T.D. ise, babasının kapı açılır açılmaz annesine saldırdığını, bu sırada annesinin mini buzdolabının üzerinde bulunan bıçağı aldığını anlattı.
Babasının annesinin boğazına sarılınca araya girdiğini söyleyen kız çocuğu, annesini salona götürdüğünü ve bıçağı elinden aldığını, babasının ise içeriden 'Bıçaklandım' diye bağırınca annesiyle gidip yardım ettiğini ifade etti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Karşılıksız burs için geri sayım! Geri ödemesiz ilkokul, ortaokul, lise, üniversite burs başvuruları ne zaman?
- MasterChef bireysel dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 28 Eylül MasterChef ilk eleme adayları kimler oldu?
- Ve tarih belli oldu! Kuruluş Osman'da 'Turgut Bey' sesleri! 2021 Kuruluş Osman 3. yeni sezon ne zaman başlayacak?
- Ajax Beşiktaş maç özeti! Şampiyonlar Ligi Ajax Beşiktaş maç sonucu önemli anlar, golleri ve özeti...
- 28 Eylül Şampiyonlar Ligi maç sonuçları: Şampiyonlar Ligi C Grubu Beşiktaş puan durumu ve maç fikstürü
- YKS 3. tercih ne zaman? 2021 YKS üniversite ikinci ek tercihler ne zaman başlayacak? 140 baraj puan yerleştirmeleri...
- Son dakika: Twitter çöktü mü? 28 Eylül Twitter neden açılmıyor? Akış Yenilenemedi hatası ne zaman düzelecek?
- MSB mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 MSB 338 sözleşmeli personel alımı sözlü mülakat ne zaman bitiyor?
- EDHO 7. sezon ne zaman başlayacak? 2021 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman yayınlanacak?
- Gözler KYK'da! Burs ve öğrenim kredisi başvurusu ne zaman? 2021 KYK burs ve kredi başvuru takvimi açıklandı mı?
- 47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri ne zaman verilecek? Altın Kelebek adayları kimler? İşte isim listesi...
- Ajax Beşiktaş maçı canlı izle! 28 Eylül Şampiyonlar Ligi Ajax BJK maçı şifresiz canlı yayın var mı?