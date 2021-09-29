İkinci Melek İpek vakasında Nuran Özdemir’in yeğeni dehşeti anlattı

"YAPMA BABA VURMA ANNEME"

"Ben korkup odaya kaçtım ama yeğenim, anne ve babasını ayırmak için salona koştu. Yeğenim "Yapma baba, vurma anneme" diye bağırıyordu. Bir süre sonra sesler kesilince teyzem, "Polisi, ambulansı ara" diye bağırdı. Salona gittiğimde eniştem kanlar içerisinde yerde yatıyor, teyzem de enişteme tampon yapıyordu." şeklinde ifade verdi.