Z kuşağı internetle sosyalleşiyor

Türkiye nüfusunun yüzde 15,4'ünü oluşturan ve Z kuşağı olarak bilinen 15-24 yaş arası gençlerin vaktinin çoğunu bilgisayar, akıllı telefon ve tablet karşısında geçirdiği bir araştırmayla ortaya konuldu. Türkiye'de bir araştırma firması Z kuşağının yaşam koşullarını ve gelecek hedeflerini daha iyi anlayabilmek için bir çalışma yaptı. Araştırma firması Twentify'ın yaptığı 'Türkiye'de Z Kuşağı' araştırmasında 15-24 yaş aralığındaki toplam bin 998 gençle görüşüldü. Araştırmaya katılan gençler haftada 4 kere dizi film vb içerikler izlediğini, 4 kere de oyun oynadığını belirtiyor. Gençler tek seferde ekran başında ortalama 2,5 saat zaman geçiriyorlar. Gençler çoğunlukla internet ve üyelikli platformlarda dizi ve film izliyorlar. Araştırmaya katılan her 10 gençten 7'si ücretli üyeliklerin ödemelerinde bir şekilde rol alıyorlar.