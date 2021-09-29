Z kuşağı internetle sosyalleşiyor
Son dakika haberine göre: Türkiye nüfusunun yüzde 15,4'ünü oluşturan ve Z kuşağı olarak bilinen 15-24 yaş arası gençlerin vaktinin çoğunu bilgisayar, akıllı telefon ve tablet karşısında geçirdiği bir araştırmayla ortaya konuldu. Z kuşağı ekran başına geçtiğinde en az 2.5 saat hiç ara vermeden zaman geçiriyor. Haftada 4 kez dizi ya da film izliyor, 4 kez de bilgisayar oyunu oynuyor.
Türkiye nüfusunun yüzde 15,4'ünü oluşturan ve Z kuşağı olarak bilinen 15-24 yaş arası gençlerin vaktinin çoğunu bilgisayar, akıllı telefon ve tablet karşısında geçirdiği bir araştırmayla ortaya konuldu. Türkiye'de bir araştırma firması Z kuşağının yaşam koşullarını ve gelecek hedeflerini daha iyi anlayabilmek için bir çalışma yaptı. Araştırma firması Twentify'ın yaptığı 'Türkiye'de Z Kuşağı' araştırmasında 15-24 yaş aralığındaki toplam bin 998 gençle görüşüldü. Araştırmaya katılan gençler haftada 4 kere dizi film vb içerikler izlediğini, 4 kere de oyun oynadığını belirtiyor. Gençler tek seferde ekran başında ortalama 2,5 saat zaman geçiriyorlar. Gençler çoğunlukla internet ve üyelikli platformlarda dizi ve film izliyorlar. Araştırmaya katılan her 10 gençten 7'si ücretli üyeliklerin ödemelerinde bir şekilde rol alıyorlar.
AVM'DE VAKİT GEÇİRİYORLAR
Gençlerin sosyal yaşamlarına bakıldığında boş zamanları genel olarak bir şeyler izlemek, AVM'ye gitmek, spor yapmak ve oyun oynamak etrafında döndüğü görülüyor. Genç kadınlar kültürel aktiviteleri, genç erkekler ise rekabetçi aktiviteleri daha çok tercih ettiklerini belirtiyor. Gençler genel olarak spordan uzak olmadığını söylüyorlar. Genç kadınlar rekabetten uzak sporları, genç erkekler rekabetçi sporları daha çok tercih ettiğini belirtiyor.
YEMEK PİŞİRİYORLAR
Her 2 gençten birisi fotoğraf çekmenin ve yeni tarifler denemenin en çok rağbet ettiği hobilerden olduğunu belirtiyor. Genç kadınlar daha çok el becerisi isteyen hobilerle ilgileniyorlar. Gençlerin yüzde 28'i henüz banka müşterisi olmamış, yüzde 58'i ise kredi kartı kullanmıyor. Gençler sosyal medya mecralarını ise şöyle kullanıyor: Instagram'da arkadaşlarını, Facebook'ta akrabalarını takip ediyorlar. Twitter'da ise daha çok haber platformları takip ediliyor.
ALIŞVERİŞTE DİKKATLİLER
Gençlerin alışveriş yapmaktan aldıkları keyif de oldukça fazla. Ancak satın almadan önce ince eleyip sık dokuyorlar. Reklamlara kolay kanmıyorlar, ürün ve hizmet performansına daha çok odaklanıyorlar.
NE İSTEDİKLERİNİ BİLİYORLAR
Raporun sonuçları toplumun bazı kesimleri tarafından öne sürülen "Gençler umutsuz, hedefsiz, toplumdan uzaklar ve ne yaptıklarını bilmiyorlar görüşlerini reddeder nitelikte. Gençler ne umutsuz ne de hedefsiz. Şu andaki durumlarından çok memnun olmasalar da kısa ve orta vadede kendilerinden emin, hedeflerinin peşinden koşan, çalışmanın getirisinin farkında olan bir jenerasyon karşımıza çıkıyor.
Ekran süreleri ve sosyal medyada geçirilen vakit fazla gibi gözükse de aslında içinde doğdukları bu ekosistem onlar için diğer jenerasyonların anlayamadığı bir hayat biçimi ve her bir platformu belirli amaçlar için kullanıyorlar.
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