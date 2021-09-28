Avukatların kabusu olmuştu: Yakalandı
İstanbul'da kendisini firma sahibi olarak tanıtan ve lüks restoranlarda görüştüğü pek çok avukatın telefonlarını "Şarjım bitti, şoförümü aramam lazım" diyerek kaçan hırsız, emniyet güçleri tarafından yakalandı.
Savcılık, hakkında pek çok defa hırsızlık suçundan dava açılmış olan ve birden çok soruşturması hala devam eden seri hırsız ile ilgili birden çok avukata karşı gerçekleştirdiği 'Nitelikli Hırsızlık' suçundan dava açtı.
İstanbul'da son 1 ay içerisinde emniyete başvuran 12 Avukat, telefonlarının bir dolandırıcı tarafından çalındığını belirterek şikayetçi oldu. Avukatlar verdikleri ifadelerinde zanlının kendisini şirket sahibi zengin bir iş adamı olarak tanıttığını, dava dosyalarına bakmaları için lüks restoranlarda buluşma teklif ettiğini belirttiler. Benzer ifadeler veren avukatlar, beraber Yemek yedikleri dolandırıcının, yemeğin bitmesinin ardından "Telefonumun şarjı bitti. Şoförümü aramam lazım. Telefonunuzu kullanabilir miyim?" sözleriyle telefonlarını aldığı daha sonra ortadan kaybolduğunu belirttiler.
KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ
Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olaylarla ilgili başlatılan soruşturmada polis, güvenlik kamera görüntülerini incelediğinde şüphelinin avukatların telefonlarını sözde emanet aldıktan sonra hızla restorandan ayrılarak kaçtığını belirledi. Görüntülerdeki kişinin daha önce de defalarca yakalanan 43 yaşındaki Sinan G. olduğu tespit edildi.
GÖZALTINA ALINDI
Polis şüpheliyi kısa sürede gözaltına aldı. Sinan G.'nin daha önceden dolandırıcılık, Gasp ve uyuşturucu madde kullanmak suçlarında 10 kez polise geliş kaydı olduğu tespit edildi. 12 avukat tarafından teşhis edilen şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kısa sürede tamamlandı. Sinan G.'nin sadece İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca açılmış onlarca davası olduğunu ve halen yürütülmekte olan soruşturmalarının olduğunu tespit etti. Savcılık, son olayda avukatları soyan hırsız hakkında, 'Nitelikli Hırsızlık' suçundan iddianame düzenledi. Hazırlanan iddianamede, Sinan G.'nin vekalet çıkartacağını söyleyerek, avukatlarla buluştuğunu telefonla görüşme yapacağından bahisle ele geçirdiği telefonları alarak mekandan çıktığı ve hesabı da mağdur avukatlara ödettiği kaydedildi. Sinan G. hakkında bir hırsızlık davası daha açıldı.
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