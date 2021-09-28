Avukatların kabusu olmuştu: Yakalandı

GÖZALTINA ALINDI

Polis şüpheliyi kısa sürede gözaltına aldı. Sinan G.'nin daha önceden dolandırıcılık, Gasp ve uyuşturucu madde kullanmak suçlarında 10 kez polise geliş kaydı olduğu tespit edildi. 12 avukat tarafından teşhis edilen şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kısa sürede tamamlandı. Sinan G.'nin sadece İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca açılmış onlarca davası olduğunu ve halen yürütülmekte olan soruşturmalarının olduğunu tespit etti. Savcılık, son olayda avukatları soyan hırsız hakkında, 'Nitelikli Hırsızlık' suçundan iddianame düzenledi. Hazırlanan iddianamede, Sinan G.'nin vekalet çıkartacağını söyleyerek, avukatlarla buluştuğunu telefonla görüşme yapacağından bahisle ele geçirdiği telefonları alarak mekandan çıktığı ve hesabı da mağdur avukatlara ödettiği kaydedildi. Sinan G. hakkında bir hırsızlık davası daha açıldı.