Tarladan cerrahlığa! Orak tutan eller artık neşter tutuyor

TARLADAN CERRAHLIĞA

Orakla ekin biçtiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Kalp Damar Cerrahı Oğuzhan Semercioğlu'na binlerce beğeni ve yorum yapıldı. Babasıyla tarlada ekin biçerken çekilmiş videosunun altına " Orak tutan bu ellerim bir gün gelir neşter tutar" notunu eklediğini belirterek, "Babam okumaktan başka çaremizin olmadığını bize söylüyordu. Bende kendi kendime söz verdim. Tıp fakültesini kazandıktan sonra da babama yardıma gidiyordum. Bu videoyu sosyal medyada paylaşmıştım. Asla vazgeçmedim, okulumu bitirdim, hayallerimin peşinden giderek sonunda cerrah oldum. Şimdi İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kalp damar cerrahı olarak görev yapıyorum. Yıllar önce dediğim gibi bir zamanlar orak tutan ellerim artık neşter tutuyor. Ne mutlu bana ki böyle bir baba ve annenin oğluyum. Büyüyünce daha iyi anladım ki, asıl okul insanın ailesiymiş. İlkokul mezun babam sayesinde şuan cerrahlık yapıyorum" diye konuştu.