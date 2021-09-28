İkinci Melek İpek vakası! Acımasızca darp edilen Nuran Özdemir’in yaraladığı eşi Ahmet Özdemir hastanede öldü

Eşinin iş yeri açarken ve araba alırken kendi bilgilerini kullandığını söyleyen genç kadın, kocası yüzünden borçlandığını bu nedenle icralık olduğunu söyleyerek, "Dün gece yine huzurumuzu bozmak için gelmeseydi bu olaylar olmayacaktı" dedi.