Sevgiliye hediye almak isteyenler için hayat kurtaran tavsiyeler

ONA ONU NE KADAR İYİ TANIDIĞINIZI GÖSTERİN!

Sizce bir hediyenin beğenilme olasılığı neye bağlıdır? Elbette hediyenin karşıdaki kişiyi ne kadar yansıttığına. Hele bu hediye bir de sevgiliye ise bu konu daha da hayati bir durum kazanır. Çünkü işin sonu "sen beni hiç tanımamışsın!" kavgasına varabilir.

Bu sebeple sevgiliye hediye seçerken dikkat etmeniz gereken ilk şey zevkler ve ilgi alanları. Sevgilinizin ilgi alanlarını ve zevklerini yansıtan bir hediye seçmelisiniz ki beğenilmeme olasılığı sıfıra düşsün. Üstelik böyle bir hediyeyle ona, onu ne kadar iyi tanıdığınızı da gösterebilirsiniz.

Muhiku'nun sevgiliye hediye koleksiyonu içinde her zevke ve ilgi alanına hitap eden hediyeler mevcut. Bu hediyeler arasından sevgilinizi yansıtan hediyeliklerle dolu bir kutu seçebilirsiniz. Böylece onu yansıtan tüm hediyeleri tek bir kutu ile sevgilinize armağan edebilirsiniz.

ROMANTİK DETAYLARDAN FAYDALANIN!

Sevgilinizin ya da sizin romantizmle ne kadar ilgilendiğinizi bilemiyoruz. Fakat her ilişkide az da olsa romantizm olması gerektiğini biliyoruz. Bu sebeple sevgiliye hediye alırken romantik detaylardan da faydalanmanızı öneririz. Böylece aşkınızın ilk günkü gibi devam ettiğini de sevgilinize gösterebilirsiniz.

Muhiku'nun sevgiliye hediye koleksiyonu romantik detaylarla süslü. Çünkü Muhiku hediye kutularını aşkın toz pembe dünyasından ilham alarak tasarlıyor. Hal böyle olunca ortaya benzersiz hediye alternatifleri çıkıyor.

Siz de ilişkinizde romantik kırıntılardan beslenmek istiyorsanız Muhiku'nun yenilikçi dünyasından yardım alabilirsiniz. Eminiz özel günlerin heyecanı da tadı da Muhiku ile bir başka olacak.

ONA YALNIZCA BİR HEDİYE DEĞİL DENEYİM DE ARMAĞAN EDİN!

Sevgiliye hediye alırken pek çoğumuzun yaptığı bir hata var. O da kullanışsız hediyelerle kısa süreli heyecanlar yaratmak. Oysaki sevgiliye hediye edeceğimiz armağanla ona yeni bir deneyim yaşama ve yeni duygular tatma fırsatı verebiliriz.

Örneğin Muhiku'nun deneyim odaklı sevgiliye hediye kutuları ile ona yepyeni bir lezzet keşfetme şansı sunabilirsiniz. Bu lezzetlerin yanı sıra ona kendini yeniden bulma ve sınırlarını öğrenme fırsatı da verebilirsiniz. Nasıl mı? Elbette deneyim kitlerinin yer aldığı harika kutularla!

Sizinle paylaştığımız bu faydalı tavsiyeler sayesinde sevgilinize romantik bir sürprizden daha fazlasını yapacaksınız. Onunla anın tadını çıkacak ve ilişkinizde bir ömür hatırlanacak tatlı anılar bırakacaksınız.

KURUMSAL YILBAŞI HEDİYESİ İLE YENİ YILDA ŞİRKETİNİZİ ÖNE ÇIKARIN!

Yeni yılda rekabetçi iş dünyasında bir adım öne çıkmaya ne dersiniz? Yılbaşında çalışanlarınıza, partnerlerinize ve müşterilerinize yapacağınız küçük bir jestle yeni yıla motivasyon dolu bir başlangıç yapmalarını sağlayabilirsiniz. Ayrıca hazırlayacağınız küçük yılbaşı hediyesi ile onların şirkete bağlılıklarını da arttırabilirsiniz.

Muhiku kurumsal alanda yaptığı hizmetle yılbaşında da şirketlere yardımcı oluyor.

Hazırladığı yılbaşı hediyesi kataloğuyla şirketlere zamandan ve nakitten tasarruf etme şansı veriyor. Ayrıca Muhiku'nun yılbaşı hediyesi koleksiyonuyla şirketinizi yansıtan hediyeleri gayet uygun bir fiyata hazırlayabilirsiniz.

Muhiku'nun şirketler için özel olarak hazırladığı yılbaşı hediyesi kutularında -isteğinize bağlı olarak- pek çok hediyelik yer alabilir. Fakat şirketlerin genel itibariyle tercih ettikleri yılbaşı hediyesi kutularında bulunan ürün çeşitlilikleri arasında;

Yeni yıl temalı kupalar,

Çay ve kahve çeşitleri,

Eğlenceli oyunlar,

Minik yılbaşı ağaçları,

Mum, sukulent gibi çalışma masası üstünde kullanılabilecek dekorasyon ürünleri,

Yeni yıl temalı ajandalar, planlayıcılar ve kalem çeşitleri,

Çikolata ve yılbaşı kurabiyesi gibi pek çok hediyelik yer alıyor.

Siz de Muhiku ile şirketiniz için yılbaşı hediyesi kutuları hazırlayabilir ve yeni yıla pozitif bir başlangıç yapabilirsiniz.

MUHİKU İLE GÜN SONA ERMEDEN MUTLULUK KAPINA GELSİN!

İstanbul'da ikamet edenlere ve İstanbul'daki sevdiklerine hediye göndermek isteyenlere müjde! Artık kargo bekleme derdine son. Çünkü Muhiku, aynı gün özel kurye ile teslimat seçeneğiyle seçtiğiniz hediyelerle sevdiklerinizi aynı gün içinde buluşturuyor.

Muhiku ile sevdiklerinize çat kapı sürprizler yapmanızı sağlayacak olan bu fırsattan ücretsiz olarak faydalanabilirsiniz. Bunun için sepet tutarınızın 69 TL üzeri olması yeterli. Diğer taraftan hediyenizin size aynı gün teslim edilmesi için birkaç küçük şart var.

Siparişinizin aynı gün size ya da sevdiklerinize teslim edilebilmesi için siparişinizi Muhiku internet sayfası üzerinden saat 12.00'a kadar oluşturmanız gerekiyor. Saat 12.00'dan sonra oluşturulan siparişler ise bir sonraki iş gününde teslim ediliyor.

Ayrıca Muhiku şu an bu hizmeti İstanbul'un pek çok ilçesinde uygulayabiliyor. Fakat listeye dahil olmayan ilçeler de mevcut. Bu sebeple Muhiku internet sayfası üzerinden siparişinizi oluşturmadan önce gönderim yapacağınız ilçenin aynı teslimat seçeneğine dahil olup olmadığını kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

İstanbul dışında olan ve aynı gün teslimat seçeneğine dahil olmayan ilçelerde yaşayanlar ise üzülmesin. Çünkü Muhiku ile sevdikleriniz için hazırladığınız mutluluk dolu sürprizler aynı gün -pazar günü hariç- kargolanıyor. Bunun için de siparişinizi saat 14.00'dan önce oluşturmanız yeterli. Ayrıca yine sepet tutarınız 69 TL üzeri olursa kargo ödemeden hediyenize sahip olabilirsiniz.

Kısacası Türkiye'nin neresinde olursanız olun sevdiklerinizi mutlulukla çok kısa sürede buluşturabilir ve onlara beklenmedik sürprizler yapabilirsiniz.