Meteorolojiden son dakika sağanak yağış uyarısı! İstanbul ve birçok il için gün verildi! İstanbul Ankara İzmir'de bu hafta hava nasıl olacak?
Son dakika haberine göre: Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hafta için ülke geneline uyarıda bulundu. Başta İstanbul olmak üzere birçok ilde kuvvetli sağanak yağış ve fırtınanın etkili olacağı belirtildi. Peki İstanbul Ankara İzmir'de yeni haftada hava nasıl olacak? Sağanak yağış ne zaman başlayacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftanın hava tahmin haritasını açıkladı. Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada yurt genelinde birçok ilde sağanak yağışın etkili olacağı belirtildi. Yapılan uyarıda ani sel, su baskınları ve yerel doluya karşı uyarıda bulunuldu.
HAFTA İÇİ YAĞIŞ GELİYOR
Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, yeni haftada etkili olacak yağışlara dikkat çekti.
Orhan Şen, "Bugün son derece güzel bir hava var. Sıcaklıklar yüksek. İstanbul'da 25-26 derece civarında. Güney Doğu'da aşırı sıcaklıklar aşağıya indi. Ege ve Akdeniz'de yaz günlerindeki hava devam ediyor. Ama hafta içinde kuzey bölgelere yağmur geliyor. Marmara'nın doğusu ve tüm Batı, Orta ve Doğu Karadeniz'de etkili olacak. Çarşamba gününden itibaren sıcaklıklar azalacak. İstanbul 20 derecenin altına düşmeyecek. Bu arada geceleri hava açık olduğu için bazı bölgelerde zirai don olabiliyor. İç bölgelerde ve Marmara'nın doğusunda zirai don görülecek."
YURT GENELİNDE HAVA DURUMU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Artvin'in kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde 2 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 25°C
Az bulutlu
DENİZLİ °C, 32°C
Az bulutlu
İZMİR °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 25°C
Az bulutlu
KONYA °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Artvin'in kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 18°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 16°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 24°C
Az bulutlu
VAN °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
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