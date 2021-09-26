Meteorolojiden son dakika sağanak yağış uyarısı! İstanbul ve birçok il için gün verildi! İstanbul Ankara İzmir’de bu hafta hava nasıl olacak?

Orhan Şen, "Bugün son derece güzel bir hava var. Sıcaklıklar yüksek. İstanbul'da 25-26 derece civarında. Güney Doğu'da aşırı sıcaklıklar aşağıya indi. Ege ve Akdeniz'de yaz günlerindeki hava devam ediyor. Ama hafta içinde kuzey bölgelere yağmur geliyor. Marmara'nın doğusu ve tüm Batı, Orta ve Doğu Karadeniz'de etkili olacak. Çarşamba gününden itibaren sıcaklıklar azalacak. İstanbul 20 derecenin altına düşmeyecek. Bu arada geceleri hava açık olduğu için bazı bölgelerde zirai don olabiliyor. İç bölgelerde ve Marmara'nın doğusunda zirai don görülecek."