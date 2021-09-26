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Meteorolojiden son dakika sağanak yağış uyarısı! İstanbul ve birçok il için gün verildi! İstanbul Ankara İzmir'de bu hafta hava nasıl olacak?

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.09.2021
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Meteorolojiden son dakika sağanak yağış uyarısı! İstanbul ve birçok il için gün verildi! İstanbul Ankara İzmir’de bu hafta hava nasıl olacak?

Son dakika haberine göre: Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hafta için ülke geneline uyarıda bulundu. Başta İstanbul olmak üzere birçok ilde kuvvetli sağanak yağış ve fırtınanın etkili olacağı belirtildi. Peki İstanbul Ankara İzmir'de yeni haftada hava nasıl olacak? Sağanak yağış ne zaman başlayacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftanın hava tahmin haritasını açıkladı. Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada yurt genelinde birçok ilde sağanak yağışın etkili olacağı belirtildi. Yapılan uyarıda ani sel, su baskınları ve yerel doluya karşı uyarıda bulunuldu.

HAFTA İÇİ YAĞIŞ GELİYOR

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, yeni haftada etkili olacak yağışlara dikkat çekti.

Orhan Şen, "Bugün son derece güzel bir hava var. Sıcaklıklar yüksek. İstanbul'da 25-26 derece civarında. Güney Doğu'da aşırı sıcaklıklar aşağıya indi. Ege ve Akdeniz'de yaz günlerindeki hava devam ediyor. Ama hafta içinde kuzey bölgelere yağmur geliyor. Marmara'nın doğusu ve tüm Batı, Orta ve Doğu Karadeniz'de etkili olacak. Çarşamba gününden itibaren sıcaklıklar azalacak. İstanbul 20 derecenin altına düşmeyecek. Bu arada geceleri hava açık olduğu için bazı bölgelerde zirai don olabiliyor. İç bölgelerde ve Marmara'nın doğusunda zirai don görülecek."

METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK TAHMİN HARİTASINI PAYLAŞTI

27 EYLÜL PAZARTESİ

28 EYLÜL SALI

29 EYLÜL ÇARŞAMBA

30 EYLÜL PERŞEMBE

1 EKİM CUMA

YURT GENELİNDE HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Artvin'in kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde 2 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 25°C

Az bulutlu

DENİZLİ °C, 32°C

Az bulutlu

İZMİR °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 25°C

Az bulutlu

KONYA °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Artvin'in kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 18°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, 16°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 24°C

Az bulutlu

VAN °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

Yeni haftada hava nasıl olacak? YENİ HAFTADA HAVA NASIL OLACAK?

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