Konya'da köpeğin saldırısına uğrayan kişi yaralandı
YAŞAM AA
Konya'nın Beyşehir ilçesinde köpeğin saldırmasıyla ahıra kaçan 75 yaşındaki Mustafa Göner isimli vatandaş, kapıyı kapatamayınca el ve ayaklarının yanı sıra vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.
Avdancık Mahallesi'nde oturan Mustafa Göner, bahçesindeki tavuklara saldırmak isteyen sahipsiz köpeği kovalamak istedi.
Köpeğin saldırmasıyla ahıra kaçan Göner, kapıyı kapatamayınca el ve ayaklarının yanı sıra vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.
Ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Göner, buradaki müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.
Mustafa Göner'in yakını, "Köpek önce tavuklara ardından da Mustafa amcaya saldırmış. Köpeği görmedim, ahırın içerisindeymiş. Amcamı hastaneye getirdik." diye konuştu.