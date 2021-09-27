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Samsun'da feci olay: Arkadaşını boynundan bıçaklayarak öldürdü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.09.2021
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Samsun’da feci olay: Arkadaşını boynundan bıçaklayarak öldürdü

Son dakika haberleri... Samsun'da arkadaşının boynundan bıçakladığı genç öldü. Gözaltına alınan 16 yaşındaki şüpheli, Çocuk Şubesine götürüldü.

Alınan bilgiye göre, 19 Mayıs Mahallesi Mumcu Sokak'ta kaldırım kenarında oturan O.F.Y. (16) ile arkadaşı Yılmaz Kertis (28) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşme üzerine O.F.Y, bıçakla Kertis'i, boyun kısmından yaraladı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Canik ilçesindeki özel hastaneye kaldırılan Kertis, kurtartılamadı.

Kaçan şüpheli ise 19 Mayıs Mahallesi'ndeki bir petrol istasyonunda yanına gelen Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim oldu.

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