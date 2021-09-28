Kartal’da otomobil takla attı!

Kaza, 01.15 sıralarında Esentepe Mahallesi Toros Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Duygu Elvan'ın kullandığı 34 BP 3643 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolünden çıktı. Park halindeki iki otomobile çarpan araç, takla atarak yan yattı. Kazada sürücü Duygu Elvan ile Kezban Elvan yaralandı.

İKİ KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazada otomobilin çarptığı park halindeki otomobillerde de hasar meydana geldi. Kazaya karışan otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

GÖRDÜ TANIĞI KAZAYI ANLATTI

Kazayla ilgili konuşan Adem Gökdemir, "01.00 sıralarında ofisten çıkmıştık, bir araba dengesini kaybetti. Önce siyah arabaya vurdu sonra diğer arabaya vurarak takla attı. Olayın şokunu atlattıktan sonra ambulans ve itfaiyeyi aradık. Bir kişiyi çıkarttılar, sonradan bir kişiyi de itfaiye ekipleri çıkarttı. İki yaralı vardı" dedi.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan iki kişinin yaralandığı kaza saniye saniye bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin geliş anı görülürken bir anda otomobilin kontrolden çıkarak park halindeki otomobillere çarptığı kameraya yansıdı. Devamında ise otomobil takla atarak yan yattığı görüldü.