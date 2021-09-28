Bugün hava nasıl olacak? 28 Eylül İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu: Meteoroloji saat verip uyardı: Yola çıkacaklar dikkat
28 Eylül 2021 Salı günü için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Ülkemizin kuzey kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu, Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Yalova, Sakarya, Kocaeli ve Düzce çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 28 Eylül 2021 Salı hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu, Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Yalova, Sakarya, Kocaeli ve Düzce çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların batı ve güney kesimlerde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, güney kesimlerde batı ve güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Doğu kesimlerinde yer yer pus görülmesi bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 23°C
Parçalı bulutlu, doğu kesimleri ile gece saatlerinde il geneli sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 24°C
Parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 24°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 33°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
İZMİR °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRŞEHİR °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri ile Düzce çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus görülmesi bekleniyor.
BOLU °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, sağanak yağışlı
SİNOP °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus görülmesi bekleniyor.
AMASYA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, sağanak yağışlı
TOKAT °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 20°C
Az bulutlu
KARS °C, 19°C
Az bulutlu
MALATYA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 22°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MEB bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır? 2021-2022 İOKBS 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sınıf taban puanları nedir?
- İOKBS 2021 puan hesaplama: İOKBS'yi kazanmak için kaç net gerekir? Bursluluk sınavında 3 yanlış 1 doğruyu götürür mü?
- İOKBS bursluluk sınavını kazananlar ne yapmalı? 2021 MEB İOKBS burs kayıtları ne zaman bitiyor?
- MEB son dakika: Bursluluk sınavı sonuçları 2021 açıklandı mı? İOKBS sonuçları nereden bakılır, nasıl öğrenilir?
- Polislik sınavı ne zaman açıklanacak? 27. Dönem POMEM polislik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
- YKS TYT 140 barajı ne zaman tercih yapacak? YKS 2. ek tercih ne zaman başlayacak? ÖSYM 140 puan kontenjanlar...
- Ajax Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi Ajax BJK maçı hangi kanalda yayınlanacak?
- Başkan Erdoğan açıkladı! Üniversiteler kapanacak mı? 2021-2022 üniversitelerde uzaktan eğitime geçilecek mi?
- Kabine kararları son dakika: Kısıtlamalar gelecek mi? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Cumartesi, pazar...
- Kabine Toplantısı son dakika: Yasaklar geri mi geldi? Yeni yasaklar gelecek mi? Kısıtlamalar yeniden başlayacak mı?
- Market fiyatları ne zaman düşecek? 5 zincir market fahiş fiyat artışı son durum nedir? A101, BİM, ŞOK, Migros, Carrefour...
- Son dakika: Okullar kapanacak mı? 2021-2022 okullar uzaktan eğitime geçecek mi? İlkokul, ortaokul, liselerde...