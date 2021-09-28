28 Eylül 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Doktor Kaan Erol'u 75 bıçak darbesiyle öldüren Doktor Yavuz Sümter'e müebbet hapis!

Doktor Kaan Erol'u 75 bıçak darbesiyle öldüren Doktor Yavuz Sümter'e müebbet hapis!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.09.2021
ABONE OL
Doktor Kaan Erol’u 75 bıçak darbesiyle öldüren Doktor Yavuz Sümter’e müebbet hapis!

Son dakika haberleri... Katil doktor Yavuz Sümter için beklenen karar çıktı. Sarıyer Baltalimanı'nda birlikte çalıştığı asistan Dr. Kaan Erol'u, 75 bıçak darbesiyle öldüren asistan Dr. Yavuz Sümter ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Doktorun doktoru öldürdüğü davada müebbet hapis kararı çıktı.

Sarıyer Baltalimanı'nda birlikte çalıştığı asistan Dr. Kaan Erol'u, 75 bıçak darbesiyle öldürdüğü iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen asistan Dr. Yavuz Sümter'in davasında karar çıktı.

Mahkeme, sanık Yavuz Sümter hakkında "Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.


Yavuz Sümter

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA