Doktor Kaan Erol'u 75 bıçak darbesiyle öldüren Doktor Yavuz Sümter'e müebbet hapis!
Son dakika haberleri... Katil doktor Yavuz Sümter için beklenen karar çıktı. Sarıyer Baltalimanı'nda birlikte çalıştığı asistan Dr. Kaan Erol'u, 75 bıçak darbesiyle öldüren asistan Dr. Yavuz Sümter ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Doktorun doktoru öldürdüğü davada müebbet hapis kararı çıktı.
Sarıyer Baltalimanı'nda birlikte çalıştığı asistan Dr. Kaan Erol'u, 75 bıçak darbesiyle öldürdüğü iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen asistan Dr. Yavuz Sümter'in davasında karar çıktı.
Mahkeme, sanık Yavuz Sümter hakkında "Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- EDHO 7. sezon ne zaman başlayacak? 2021 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman yayınlanacak?
- Gözler KYK'da! Burs ve öğrenim kredisi başvurusu ne zaman? 2021 KYK burs ve kredi başvuru takvimi açıklandı mı?
- 47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri ne zaman verilecek? Altın Kelebek adayları kimler? İşte isim listesi...
- Ajax Beşiktaş canlı izle! 28 Eylül Devler Ligi Ajax BJK maçı şifresiz canlı yayın!
- DGS yurt kayıtları ne zaman başlıyor? Dikey geçiş öğrencilerinin 2021 KYK yurt başvuru tarihleri açıklandı mı?
- Ajax Beşiktaş maçı şifresiz izleme yolları! Ajax BJK şifresiz veren kanallar hangileri?
- MEB açıkladı! Bursluluk parası ne zaman yatacak? 2021-2022 PYBS İOKBS bursu ayın kaçında yatar?
- MSB ASAL: Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2021 Kasım sınıflandırma sonuçları ne zaman belli olacak?
- Exxen ücretsiz izleme nasıl yapılır? Exxen 1 hafta deneme var mı? EXXEN TV izleme yolları!
- Exxen bedava mı oldu? Exxen fiyatı en son kaç TL? Exxen üyelik ücreti değişti mi?
- Kolları sıvayan kadınlara güzel haber! 30 yaş sınırı var! Halkbank’tan sıfır faizli 100 bin TL’ye kadar kredi!
- Kesenin ağzı açıldı! KOSGEB’ten girişimcilere 14 destek! 365 bin liraya kadar ödeme var…