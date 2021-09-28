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Emniyet güçlerine saldırıdan hakim karşısına çıkan Ceren’in katiline 15 yıl hapis cezası

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 28.09.2021 Güncelleme Tarihi: 28.09.2021
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Emniyet güçlerine saldırıdan hakim karşısına çıkan Ceren’in katiline 15 yıl hapis cezası

Ordu’da Özgür Arduç (36), peşine takıldığı üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i (20) katletti. Arduç, yakalandığı esnada 2 polis memurunu bıçakla yaraladığı için hakim karşısına çıktığı davada 'kamu görevlisine karşı görevini yapmasını engellemek' ve 'polis memurlarını öldürmeye teşebbüs' suçlarından 15 sene  9 ay hapis cezasına hükmedildi.

Ordu'nun Altınordu ilçesi Zaferimilli Mahallesi'nde, 3 Aralık 2019 günü akşam sularında Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Bölümü üçüncü sınıf öğrencisi balerin Ceren Özdemir, bale kursundan çıkıp evinin önüne gittiğinde kendisini takip eden cezaevi kaçağı Özgür Arduç tarafından bıçaklanarak yaşamına son verildi. Özgür Arduç, bir gün sonra şehir merkezinde esnaf tarafından yakalanıp emniyet güçlerine teslim edildi. Arduç, bindirildiği emniyet otosunda 2 polisi de bıçakladı.

MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Tutuklanan Özgür Arduç, Ceren Özdemir'i katletmesine ilişkin eylemi sebebiyle Ordu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, 'canavarca hisle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına karar verildi. Özgür Arduç'un polis memurları Zeki Çelik ile Haydar Değerli'ye ilişkin eylemi sebebiyle yerine getirdiği kamu görevi sebebiyle bir kişiyi öldürmeye teşebbüs' suçundan hakkında dava açıldı. Daha önce görülen duruşmalarda, polis memurlarından Zeki Çelik'te geçici duyu ve organ kaybı oluştuğunun ihbar edilmesi üzerine mahkeme kurulu, Adli Tıp Kurumu'ndan kati rapor talep etti. Raporun mahkemeye ulaşmaması nedeniyle sanık Arduç hakkında süre göz önüne alınarak, bu davada tahliye kararı verildi.


SEKİZİNCİ DEFA HAKİM KARŞISINDA

Raporun mahkemeye ulaşması üzerine sanık Özgür Arduç hakkında açılan davanın 8'inci duruşması yapıldı. Ordu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada polis memurlarından Zeki Çelik ile Özgür Arduç'un avukatı yer alırken, diğer polis memuru Haydar Değerli katılmadı. Van'daki cezaevinden duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanan Arduç'un koronavirüs tedbirleri kapsamında maske, eldiven taktığı ve tulum giydiği görüldü.


'CEZAMIN KESİLMESİNİ İSTİYORUM'

Özgür Arduç, mahkeme başkanının "Son olarak söylemek istediğin bir şey var mı?" sorusuna, "Cezamın kesilmesini istiyorum. Başka bir şey istemiyorum" cevabını verdi.

KARAR VERİLDİ
Mahkeme heyeti, polis memurlarından Zeki Çelik'i öldürmeye teşebbüsten 15 yıl, Haydar Değerli'yi ise yaralamaktan 9 ay olmak üzere, Özgür Arduç'u 15 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.

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