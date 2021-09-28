Emniyet güçlerine saldırıdan hakim karşısına çıkan Ceren’in katiline 15 yıl hapis cezası

MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI



Tutuklanan Özgür Arduç, Ceren Özdemir'i katletmesine ilişkin eylemi sebebiyle Ordu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, 'canavarca hisle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına karar verildi. Özgür Arduç'un polis memurları Zeki Çelik ile Haydar Değerli'ye ilişkin eylemi sebebiyle yerine getirdiği kamu görevi sebebiyle bir kişiyi öldürmeye teşebbüs' suçundan hakkında dava açıldı. Daha önce görülen duruşmalarda, polis memurlarından Zeki Çelik'te geçici duyu ve organ kaybı oluştuğunun ihbar edilmesi üzerine mahkeme kurulu, Adli Tıp Kurumu'ndan kati rapor talep etti. Raporun mahkemeye ulaşmaması nedeniyle sanık Arduç hakkında süre göz önüne alınarak, bu davada tahliye kararı verildi.