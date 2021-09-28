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Meteoroloji 5 günlük hava tahmin raporunu son dakika olarak paylaştı! Sağanak yağış geliyor! İstanbul Ankara İzmir'de bu hafta hava durumu nasıl olacak?

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.09.2021 Güncelleme Tarihi: 28.09.2021
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Meteoroloji 5 günlük hava tahmin raporunu son dakika olarak paylaştı! Sağanak yağış geliyor! İstanbul Ankara İzmir’de bu hafta hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 5 günlük hava tahmin haritaları incelendiğinde yurdun büyük bir bölümünde kuvvetli sağanak yağışın etkili olacağı belirtildi. Açıklamada sağanak yağış konusunda uyarılara yer verildi. Yağışların İstanbul ve çevresinde de kuvvetli şekilde etkili olacağı belirtildi. Peki İstanbul Ankara İzmir'de hava bu hafta nasıl olacak? Sağanak yağış ne zaman bitecek? İşte detaylar....

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada yurdun büyük bölümünde kuvvetli sağanak yağışın etkili olacağı belirtildi.

MEVSİM NORMALLERİN ALTINDA SEYREDECEK

Meteoroloji'den bu hafta özelinde yapılan açıklamada "Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normalleri altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor." ifadelerini kullanıldı.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

ÇARŞAMBA

PERŞEMBE

CUMA

CUMARTESİ

PAZAR

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