Meteoroloji 5 günlük hava tahmin raporunu son dakika olarak paylaştı! Sağanak yağış geliyor! İstanbul Ankara İzmir’de bu hafta hava durumu nasıl olacak?

MEVSİM NORMALLERİN ALTINDA SEYREDECEK

Meteoroloji'den bu hafta özelinde yapılan açıklamada "Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normalleri altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor." ifadelerini kullanıldı.