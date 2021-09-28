Camide uyuşturucu kullanırken yakalandılar! Sopayla kovaladılar
İstanbul’un Sultangazi ilçesinde iddiaya göre caminin abdesthanesine giren 2 şahıs, uyuşturucu madde kullanırken görevliler görünce kaçmaya başladı. Kaçanlardan biri görevliler tarafından yakalanarak sopayla dövüldü.
Olay, 26 Eylül tarihinde İsmetpaşa Mahallesi'ndeki Hayırlıoğlu Camii'nde yaşandı. İddiaya göre, saat 10.00 sularında caminin abdesthanesine 2 kişi girdi.
Yanlarındaki uyuşturucu maddeyi çıkaran ikili, ardından da uyuşturucu kullanmaya başladı. Caminin temizliğini yapmak için camiye gelen görevliler, kamera odasını temizledikleri esnada 2 kişinin abdesthanede uyuşturucu madde kullandıklarını gördü. Karşılaştıkları görüntü karşısında şaşkına dönen görevliler, ellerine sopa alarak abdesthaneye doğru koştu. Görevlilerin geldiğini gören ikili, kaçmaya çalıştı. Kaçanlardan biri görevliler tarafından yakalanarak, sopalarla dövüldü.
"ABDESTHANEDE UYUŞTURUCU KULLANDIKLARINI GÖRDÜK"
Caminin daha önce şadırvan musluklarının çalındığını söyleyen Hayırlıoğlu Cami Dernek Başkanı Abdulkadir Tezbaşaran ise, "Hafta sonu olduğu için yeğenlerimle beraber camiye gelerek temizlik çalışması yaptık. Güvenlik kameralarından gençlerin abdesthanede uyuşturucu kullandıklarını gördük. Ben görür görmez polisi aradım. Abdesthaneye gelince de çocuklar kaçmaya kalktı. Yeğenlerim çocukları yakalamak için birkaç tane vurdular. Yetkililere sesleniyorum; Artık bu caminin etrafını çevirsinler. Bize yardım etsinler, biz çevirtelim. Camimizin etrafı çevrilmediği sürece burada uyuşturucu madde kullanan da çok olur, caminin musluklarını çalan da çok olur" diye konuştu.
"KAÇMASINLAR DİYE BİRKAÇ TANE VURDUK"
Dernek başkanı Tezbaşaran'ın yeğeni Furkan Tezbaşaran, "Dayılarımla beraber camiyi temizlemek için gelmiştik. Sonra güvenlik kameralarından iki genç arkadaşın uyuşturucu kullandığını gördük. Tedbir amaçlı elimize birer tane sopa aldık. Yanlarına geldiğimizde kaçmaya çalıştılar. Bizde daha önceden polise haber verdiğimiz için kaçmasınlar diye birkaç tane vurduk. Camimiz de bu tarz olayları çok yaşıyoruz. Uyuşturucu kullanımının yanı sıra daha önce camimizin muslukları çalınmıştı. Bu durumdan çok şikayetçiyiz. Bu durumdan artık bıktık" dedi.
O ANLAR KAMERADA
Öte yandan yaşananlar caminin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülere iki kişinin abdesthanede uyuşturucu kullanması, görevlilerin elinde sopalarla gelmesi, iki kişinin kaçtığı anlar ile yakalananlardan birinin görevlilerce dövülmesi yansıdı.
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