Kastamonu’da 35 kişi mantardan zehirlendi



"TOPLAMA MANTARDAN UZAK DURMAYA ÇALIŞALIM"

Mantar zehirlenmesinin belirtileri hakkında da açıklama yapan Güven, şöyle konuştu:

"Baş dönmesi, ishal, kusma, uyku hali gibi durumlar olabilir. Hangi durumlar olursa olsun mantar yedikten sonra şikayetler oluyorsa mutlaka acil servise başvurulmalılar. Özellikle belirtmek isterim ki kültür mantarlarında yendikten sonra zehirlenme olmaz. Kültür mantarında hem üretim, hem de saklama koşullarında hijyen kurallarına uyulmuyorsa zehirleme yapabilir. Bu zehirlenme besin zehirlenmesi oluyor. Örneğin 4 kişilik aileden 3'ü zehirlenmiş 1'i zehirlenmemiş olabiliyor. Bu durumlarda yanlış düşüncelerden ötürü hastaneye başvuru gecikebilir. Toplama mantarda zehirli kısım diğer aile üyelerine denk gelmiş olabilir. O yüzden her ne olursa olsun mantar yedikten sonra bir şikayet hissedilirse acil servise başvurulmalıdır. Her zehirsiz mantarın yanında bir zehirli mantar bulunabilir. Zehirli mantarların sporları zehirsiz mantarların üzerine düşebilir. Yıkanmadan yendiğinde zehirsiz olduğu değerlendirilen mantarlar bile ciddi zehirlenme durumlarına yol açabilir. Toplama mantardan uzak durmaya çalışalım"