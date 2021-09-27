Ege Denizi'nde üst üste depremler! 4.0 büyüklüğündeki depreme ilişkin AFAD tarafından son dakika açıklaması yapıldı I Son depremler 2021
Son dakika haberi... AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasında Ege Denizi açıklarında 4.0 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiği belirtildi. Depremin derinliğinin ise 6.05 kilometre olduğu da açıklamada yer aldı. İşte detaylar...
AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasında Ege Denizi açıklarında 4 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiği belirtildi.
Saat 17.35 civarında yaşanan depremin derinliğinin 6.05 kilometre olduğu bilgisi de AFAD tarafından paylaşıldı.
SABAH SAATLERİNDE 5,8 İLE SALLANDILAR
AFAD, saat 09.17'de Ege Denizi'nde 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin merkez üssünün, 9,62 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Yunanistan'dan yapılan açıklamada meydana gelen depremde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin ise yaralandığı belirtildi.
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