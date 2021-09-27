27 Eylül 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Ege Denizi'nde üst üste depremler! 4.0 büyüklüğündeki depreme ilişkin AFAD tarafından son dakika açıklaması yapıldı I Son depremler 2021

Ege Denizi'nde üst üste depremler! 4.0 büyüklüğündeki depreme ilişkin AFAD tarafından son dakika açıklaması yapıldı I Son depremler 2021

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.09.2021 Güncelleme Tarihi: 27.09.2021
ABONE OL
Ege Denizi’nde üst üste depremler! 4.0 büyüklüğündeki depreme ilişkin AFAD tarafından son dakika açıklaması yapıldı I Son depremler 2021

Son dakika haberi... AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasında Ege Denizi açıklarında 4.0 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiği belirtildi. Depremin derinliğinin ise 6.05 kilometre olduğu da açıklamada yer aldı. İşte detaylar...

AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasında Ege Denizi açıklarında 4 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiği belirtildi.

Saat 17.35 civarında yaşanan depremin derinliğinin 6.05 kilometre olduğu bilgisi de AFAD tarafından paylaşıldı.

SABAH SAATLERİNDE 5,8 İLE SALLANDILAR

AFAD, saat 09.17'de Ege Denizi'nde 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin merkez üssünün, 9,62 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Yunanistan'dan yapılan açıklamada meydana gelen depremde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

AFAD DETAYLARI PAYLAŞTI

SON DEPREMLER LİSTESİ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA