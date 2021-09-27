Brezilya ve Kolombiya’dan Türkiye’ye zehir tacir eden uyuşturucu baronlarına gözaltı

EVİNİN İÇİNDE BULUNAN ASANSÖRLE KAÇMAYA ÇALIŞTI

Uyuşturucu baronlarından Atilla A., 15 milyon lira değerindeki evininin yatak odasında bulunan asansör ile garaja inerek 30 bin dolar ile 50 bin lira ile kaçmaya çalışırken polis ekipleri tarafından yakalandı.