Brezilya ve Kolombiya'dan Türkiye'ye zehir tacir eden uyuşturucu baronlarına gözaltı
Son dakika haberleri... Ankara ve İstanbul emniyetin ortak operasyonunda uyuşturucu baronu 6 kişi gözaltına alındı. Uyuşturucu baronlarından Atilla A., 15 milyon değerindeki evinin yatak odasında bulunan asansör ile garaja inerek kaçmaya çalışırken yakalandı. Diğer bir uyuşturucu baronu Nurten A.’nın babasının yolunda gittiği ortaya çıktı. Baba Selahattin A.’nın 1990 yılında uyuşturucu ticaretinden cezaevine girdiği ortaya çıktı.
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen soruşturmada, 25 Ocak'ta Kolombiya'nın Bogota şehrinden çiçek kolileri arasında İstanbul'a getirilen 24 kilo 600 gram, 25 Mart'ta gelen 2 kilo 184 gram ve 5 Eylül'de Ekvador'dan muz konteynırına gizlenerek getirilen 44 kilo 850 gram kokain sevkiyatıyla bağlantılı olduğu belirlenen 7 uyuşturucu baronu hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul ve Ankara emniyet müdürlüklerine bağlı polis ekiplerince Ankara, İstanbul ve Sakarya'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda zanlılardan 6'sı yakalandı.
EVİNİN İÇİNDE BULUNAN ASANSÖRLE KAÇMAYA ÇALIŞTI
Uyuşturucu baronlarından Atilla A., 15 milyon lira değerindeki evininin yatak odasında bulunan asansör ile garaja inerek 30 bin dolar ile 50 bin lira ile kaçmaya çalışırken polis ekipleri tarafından yakalandı.
BABASININ YOLUNDA
Uyuşturucu baronlarından Nurten A. ise babasının yolunda gittiği ortaya çıktı. Baba Selahattin A.'nın 1990 yıllarında uyuşturucu ticareti yapmaktan cezaevine girdiği ortaya çıktı. Polis ekipleri Sakarya'da bulunan villasında gözaltına alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğüne uyuşturucu baronları Tolga C., Gökhan P., Nurten A., Atilla A. Galip Ç. ve Levent G. getirildi. Soruşturma kapsamında firari olan bir kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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