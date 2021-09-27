İstanbul Filarmoni Derneği’nde taciz skandalı! Dilacan Özçelik, Atilla Tuna’yı ifşa etti

3 ŞARTLI TACİZ

İddiaya göre Tuna, işe aldığı genç kıza çalışmaya devam edebilmesi için tam 3 skandal şart koştu. Başkanın kendisine özel hayatını rapor etmesini, erkek arkadaşlarına bile kendisinin karar vereceğini ve son olarak da adet döngüsünü rapor etmesini söylediğini ifade etti.

YÖNETİM KURULUNA 3 MAYMUN GÖNDERMESİ

Duydukları karşısında şoka uğrayan genç kız durumu hemen yönetim kuruluna bildirdi ve savcılığa şikayette bulundu. Ancak derneğin yönetim kurulu, Özçelik'in mesajlarına ve çağrılarına karşılık vermedi. Şok üstüne şok yaşayan Özçelik ise çareyi sosyal medyada sesini duyurmakta buldu.

Dilacan Özçelik yaşadığı mağduriyeti sosyal medya hesaplarından anlattı.