Lastik değiştirirken canından oldu! Hafif ticari aracın patlayan lastiğini değiştirirken hayatını kaybetti

Kazada İsrafil Kenar olay yerinde feci şekilde hayatını kaybederken, kamyonetin çarptığı Ertuğrul Kenar ağır yaralandı. Kaza olduğu sırada hafif ticari araçta bulunan Seçil Kenar ise hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.