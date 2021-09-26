Fethiye’de gece yarısı orman yangını! Çok sayıda ekip olay yerinde

Muğla'nın Fethiye ilçesi Tepebaşı mevkiinde gece saatlerinde çıkan orman yangınına karadan müdahale ediliyor.

EKİPLER OLAY YERİNDE

Saat 00.55'de orman yangın ihbarının ardından bölgeye 2 dozer ve 15 arazöz ile orman yangın söndürme işçileri sevk edildi. Ekiplerin orman yangınına müdahalesi devam ediyor.