Hatanın ölümcül bedeli: Doktor böbreğini vasiyet edip intihar etti! Mahkeme ‘hata yok’ dedi
Son dakika haberine göre: Yalova'da 50 yaşındaki Seher Uygun, kalçasında yürümesini engelleyen bir rahatsızlık nedeniyle ameliyat oldu. Ameliyattan sonra böbrekleri kısa sürede iflas eden kadının, operasyon esnasında toplardamarının kesildiği ortaya çıktı. Operasyonu gerçekleştiren doktor ise vicdan azabına dayanamayarak böbreğinin kadına verilmesini vasiyet edip intihar etti. Böbreğini kaybeden kadın, Yalova Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak 100 bin liralık tazminat davası açmıştı. Ancak dava reddedildi.
50 yaşındaki Seher Uygun, 2014 yılında kalçasındaki rahatsızlık nedeniyle Yalova'daki özel bir hastaneye başvurmuştu. Ortopedi Doktoru Güven Mete tarafından muayene edilen kadının, kalça protezi ameliyatı olmuştu. Ameliyat sonrası tuvaletini yapmakta zorluk çeken kadının vücudunda şişme meydana gelince kadının, toplardamarının ameliyat sırasında kesildiği ortaya çıkmıştı. Yaşlı kadını ameliyat eden Doktor Güven Mete, Yalova'daki evinde bir intihar notu bırakarak canına kıymış ve doktor böbreğinin Uygun'a verilmesini vasiyet etmişti.
TAZMİNAT İSTEDİ
Seher Uygun, başına gelen vahim olayla ilgili avukatı Erdi Yıldız aracılığıyla Yalova Asliye Hukuk Mahkemesine başvurarak 100 bin liralık tazminat davası açtı. Avukat Yıldız dilekçesinde, Doktor tarafından yapılan hata sonrası Seher Uygun'un böbreğini kaybettiği ve yaşadıkları nedeniyle zor günler geçirdiğini ifade etti. Dava, Asliye Hukuk Mahkemesinde görüldü.
ADLİ TIP, 'DOKTOR KUSURSUZ' DEDİ
İntihar ederek hayatına son veren Doktorun ve hastanenin avukatları ise, ameliyat sırasında ön görülemeyen toplardamar yaralanması ile karşılaşıldığını ve kanamanın kontrol altına alınarak ameliyatın bitirildiği ve bu olayın öngörülmesinin mümkün olmadığını ileri sürerek davanın reddini istedi. Dosya, Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Adli Tıp, Seher Uygun'a yapılan ameliyat sonrası akut böbrek yetmezliği rahatsızlığı taşımasının olağan olduğunu çünkü ameliyat sonrası bu klinik tablonun gelişebilecek olası sonuçlarından biri olduğuna dair rapor verdi.
DAVA REDDEDİLDİ, İCRALIK OLDU
Mahkeme, ATK raporu sonrası Seher Uygun tarafından açılan davayı reddetti. Dava reddi ardından karşı tarafın avukat ücretini de dava açan Uygun'un ödemesine karar verildi. Erdi Yıldız ise mahkemenin verdiği kararı istinaf etti. Dosya Bölge Adiye Mahkemesine gönderildi. Hastane avukatları vekalet ücretinin tahsili için, Seher Uygun'a bir de İcra Takibi başlattı.
MÜVEKKİLİM ENGELLİ KALDI
Konu ile ilgili SABAH'a konuşan avukat Erdi Yıldız, ' Bu dava uzun yıllardır devam eden, haklı olduğumuz ve kazanmamız gereken bir davaydı. Müvekkilim, ameliyat sırasındaki bir hata nedeniyle engelli kaldı. Bunu tazmin etmek için hukuki yollara başvurdu. Haklı olduğu bir davaydı. Fakat, dava reddedildi. Bu kararı istinaf ettik. Üst mahkemeye yapılan itirazımızda doktor hatasının kabul edilmesi göz ardı edilmişti. İtirazımızda bu hususu önemle belirttik.
Dava reddedilince karşı tarafın avukatları vekâlet ücretinin tahsili için İcra yoluna başvurmuşlar. Elinde sadece emekli maaşı olan müvekkilimin, gelirine bir de haciz konuldu. Hukuki süreç devam ediyor, İnanıyorum ki Hukuk Mahkemesinde reddedilen davamızın gerekçesi, bir üst mahkeme olan Bölge Adliye Mahkemesi tarafından bozulacaktır' diye konuştu.
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