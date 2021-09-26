2 yaşındayken yüzü yanan Buse’nin en büyük hayali gerçek oldu
Bursa'da ikamet eden Buse Kamalı, 2004’te henüz 2 yaşındayken evlerinde çıkan yangında mahsur kalmış, hem vücudunun hem de yüzünün büyük bir kısmı yanmıştı. 17 senedir mücadele verip tam 45 defa ameliyat olan Buse'nin yeni yüz hayali gerçek oldu. Son olarak burun ameliyatı da yaptıran 19 yaşındaki Buse şimdi mutlu bir yuva kurmak istiyor.
MİNİK BEDENİYLE MÜCADELESİ BAŞLADI
Evleri yanan aile Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine göç etti. Yangında vücudunun, ellerinin ve yüzünün çok büyük kısmı yanan Buse, henüz o yaşlarda minik bedeniyle başladığı zorlu tedavi yolculuğunda çok büyük bir yol kat etti.
45 KERE AMELİYAT OLDU
Akile ve İlhan Kamalı çifti, çalmadık kapı gitmedik hastane bırakmadı. Başlatılan bağış kampanyası ile Türkiye'nin birçok yerinden Buse ve ailesine yardım yağdı. Buse, 2 yaşından bu yana tam 45 kez ameliyat oldu. Doku nakli yapılan Buse son olarak burun estetiği oldu. Yanan burnuna yenisi yapılan genç kız büyük sevinç yaşadı.
ESKİ HALİNE DÖNDÜ
Son ameliyatını geçtiğimiz gün olan Buse'nin burnuna operasyon yapıldı. Her ameliyat ve operasyonun ardından yüzü ve vücudu biraz daha eski haline dönen Buse'nin yüzündeki mucize değişim gözlerindeki mutluluğa da yansıdı.
"HER GEÇEN GÜN KIZIMIZ BİRAZ DAHA İYİLEŞİYOR"
Baba İlhan Kamalı, aile olarak kızları Buse için canla başla çabaladıklarını ve ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceklerini söyledi. Baba Kamalı, "Kızımızdaki değişim net bir şekilde anlaşılıyor. Her geçen gün kızımız biraz daha iyileşiyor. Allah devletimizden ve milletimizden razı olsun" dedi.
ÖZGÜVENİ GERİ GELDİ
İnsanlar kendisinden korktuğu için arkadaşlık kuramayan Buse ameliyatlar sonrası adeta yeniden doğdu. Özgüveni yerine gelen Buse, mutlu bir yuva hayalleri kurarken, kendisine bugünleri görmesine vesile olan hayırseverleri de unutmuyor.
"YURT DIŞINDAN BİLE BANA DESTEK OLANLAR OLDU"
Hiç tanımadığı isimlerini bile bilmediği hayırseverlere minnettar olduğunu söyleyen Buse, "Yurt dışından bile bana destek olanlar oldu. Çok minnettarım onlara. Özellikle benden şefkat elini esirgemeyen doktorlara da sonsuz teşekkürler ederim" dedi.
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