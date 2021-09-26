Kefenlerini giyip yola yattılar! İzmir’de sıra dışı eylem



"EN AĞIR CEZAYI ALMASI İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Aslan ailesinin avukatı Suat Selman Saloğlu ise, "Trafik kazalarında ölüme bağlı yargılamalarda cezaların az olduğunu düşünmekteyim. Cezaların daha caydırıcı olmasıyla birlikte, insanların daha dikkatli araç kullanması gerektiğini düşünmekteyim. Zeynep Aslan'ın hayatını kaybettiği kaza ile ilgili 28 Eylül'de karar duruşması olacak.

İddianameyi yazan Cumhuriyet Savcısı, sanığın bilinçli taksirle ölüme neden olma suçundan cezalandırılmasını talep etti. Yani olayı öngörebilir ancak olayın sonucunu istemiyor şeklinde. Bunun da taksirle ölüme sebep olmadan daha fazla bir cezası var. Ancak duruşma savcısı, yalnızca taksirle ölüme neden olma yönünde sanığın cezalandırılması için mütalaa verdi. Biz buna karşı itirazlarımızı sunduk. Yine karar duruşmasında da beyanlarımızı dile getireceğiz. Sanığın cezasının caydırıcı olması ve en ağır cezayı alması için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Yapılan basın açıklamasının ardından grup olaysız şekilde dağıldı.