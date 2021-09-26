’Ölümsüzlük meyvesi’ tezgahtaki yerini aldı! Vatandaşlardan hünnaba yoğun ilgi

Bağışıklığı kuvvetlendiriyor ve bağırsak tembelliğine çok iyi geliyor. Şeker hastalarının da rahatça yiyebileceği bir meyvedir. Çok tatlı olmasına rağmen şekeri yükseltmiyor. Akciğer rahatsızlıklarına da çok faydası var" diye konuştu.