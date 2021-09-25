Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden son dakika sağanak yağış açıklaması! İstanbul için gün verildi! İstanbul Ankara İzmir’de bu hafta hava durumu nasıl olacak?

BU AKŞAM SAĞANAK BEKLENİYOR

Yapılan son değerlendirmelere göre; 25.09.2021 Cumartesi akşam saatlerinden itibaren Rize ile Artvin'in kuzeyinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların 2000 metre üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.