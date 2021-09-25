Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika sağanak yağış açıklaması! İstanbul için gün verildi! İstanbul Ankara İzmir'de bu hafta hava durumu nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından son dakika açıklamasında ülke genelinde başta İstanbul olmak üzere çok sayıda ilde kuvvetli sağanak yağış ve fırtınanın etkili olacağı belirtildi. Peki İstanbul Ankara İzmir'de hava bu hafta nasıl olacak? Sağanak yağış ne zaman bitecek? İşte detaylar....
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada yurt genelinde çok sayıda ilde sağanak yağışın etkili olacağı belirtildi. Yapılan uyarıda ani sel baskınlarına karşı uyarıda da bulunuldu.
BU HAFTA HAVA NASIL OLACAK?
Mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde artacağı ve batı kesimlerden başlayarak batı, iç ve güney kesimlerde mevsim normalleri civarına yükseleceği tahmin ediliyor.
BU AKŞAM SAĞANAK BEKLENİYOR
Yapılan son değerlendirmelere göre; 25.09.2021 Cumartesi akşam saatlerinden itibaren Rize ile Artvin'in kuzeyinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların 2000 metre üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
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