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Malatya'da hafif ticari araç şarampole yuvarlandı : 5 yaralı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 25.09.2021 Güncelleme Tarihi: 25.09.2021
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Malatya’da hafif ticari araç şarampole yuvarlandı : 5 yaralı

Malatya'nın Arapgir ilçesinde hafif ticari aracın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, Arapgir ilçesine Deregezen Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Malatya'dan gelerek Arapgir istikametine seyir halinde olan Şahin Y. idaresindeki 44 LC 663 plakalı Ford Marka hafif ticari araç sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada araç sürücüsüyle birlikte M.S.Y , A.Y , Ö.Y , H.Y yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralılardan H.Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilen kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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