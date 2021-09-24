Polislere tehditler savuran kuryenin yargılandığı davada flaş karar!

'TEŞKİLATIN NUMARASINI GÖNDERİN BANA YA ENİŞTEMİN NUMARASINI GÖNDERİN'

Aynı zamanda mütalaada sanık Aksu'nun kardeşini arayarak 'Teşkilatın numarasını gönderin bana ya eniştemin numarasını gönderin' şeklindeki sözlerle birden fazla memuru tehdit ederek direndiği, sanığın teşkilatla kastının ailesi ve arkadaşları olduğu ve tehdit kastının olmadığı şeklinde savunma yaptığı belirtildi. Sanığın savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu öne sürülen mütalaada, Aksu'nun 'Zincirleme şekilde kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme' suçundan 5 yıl 3 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.