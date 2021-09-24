Polislere tehditler savuran kuryenin yargılandığı davada flaş karar!
İstanbul’un Tuzla ilçesinde kurye Cihan Aksu, maske takmayıp emniyet memuruna direndi. Kuryenin olay esnasında kullandığı “Bana teşkilatın numarasını verin, eniştemin numarasını gönderin” ifadeleri ülke gündemine oturdu. Aksu’nun ‘Görevi yaptırmamak için direnme’ suçundan yargılandığı davada hakim karar verdi.
İstanbul Tuzla'da 19 Eylül 2020'de motorlu kurye Cihan Aksu'nun polisler tarafından durdurularak maske takmadığı için hakkında idari işlem yapılmak için kimliği istenmiş fakat zanlı Aksu kimliğini vermemişti. Polislerin uyarısı üzerine zanlı Aksu, emniyet memurlarını "Sen zor kullan o zaman görüşürüz, bana ceza kesemezsin" ifadeleriyle tehdit etmiş, ardından alınan ifadesinde de zanlı Aksu'nun kardeşini arayarak "Teşkilatın numarasını gönderin bana ya, eniştemin numarasını gönderin" dediği ortaya çıkmıştı.
5 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ
Olayın ardından zanlı Aksu ile ilgili 'Zincirleme şekilde kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme' suçundan 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.
POLİSLERE TEHDİTLER SAVURDU
İstanbul Anadolu 46. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Cihan Aksu katılmazken Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanık Cihan Aksu'nun Tuzla Devriye Ekipler Amirliği'nde koronavirüs denetimi yapan polis memurları tarafından 19 Eylül 2020'de motosiklet üzerinde durdurulduğunu belirtti. Mütalaada polislerin maske takmadığı için idari işlem yapılmak üzere sanıktan kimlik istediği, sanığın kimlik vermeyeceğini söylemesi üzerine polislerin zor kullanacağı uyarısında bulunduğu, polislerin idari para cezası uygulayacağını söylemesi üzerine ise sanığın 'Sen zor kullan o zaman görüşürüz, bana ceza kesemezsin' diyerek tehditler savurduğu aktarıldı.
'TEŞKİLATIN NUMARASINI GÖNDERİN BANA YA ENİŞTEMİN NUMARASINI GÖNDERİN'
Aynı zamanda mütalaada sanık Aksu'nun kardeşini arayarak 'Teşkilatın numarasını gönderin bana ya eniştemin numarasını gönderin' şeklindeki sözlerle birden fazla memuru tehdit ederek direndiği, sanığın teşkilatla kastının ailesi ve arkadaşları olduğu ve tehdit kastının olmadığı şeklinde savunma yaptığı belirtildi. Sanığın savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu öne sürülen mütalaada, Aksu'nun 'Zincirleme şekilde kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme' suçundan 5 yıl 3 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.
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