Fotoğraf sanatının öne çıkan isimlerinden Burak Yıldırım kimdir?

Burak Yıldırım, fotoğraf çekmekten büyük bir haz alan ve fotoğraf çekmeyi kendisi için bir yaşam biçimi haline getiren usta bir fotoğrafçıdır.

Fotoğrafçılığın kendisi için bir yaşam biçimi olduğunu söyleyen sanatçı, " Fotoğraf çekmek, ilk çocukluk yıllarımda babamla vakit geçirmemi sağlayan bir oyundu benim için. Zamanla bu mesleğin inceliklerini öğrenmeye başladım. Artık stüdyoda ve dışarda daha çok fotoğraf çekiyor, ışık ve gölgeyi daha iyi ayarlamak için uğraşıyordum. Babam bu uğraşımı ve çabamı takdir ettikçe ben daha çok çalışıyordum. Hala daha her fotoğraf karesinde babamı ve o günlerin izlerini görüyorum. " dedi.

Burak Yıldırım, yurt içinden ve yurt dışından birçok ünlü marka ve modelin fotoğraf çekimlerini gerçekleştirdi. 2015 senesinde Amerika'nın ve dünyanın en büyük fotoğraf kuruluşu WPPI (Wedding & Portrait Photographers International)'ın düzenlediği yarışmada 'Silver Award' alarak usta fotoğrafçılar arasına ismini yazdırdı.

Fotoğraf sanatı ve kendine has çekim teknikleriyle ilgili birçok seminer ve eğitimde bildiklerini fotoğrafçılığa yeni başlayanlarla paylaştı.

Kapadokya'da gerçekleştirdiği fotoğraf ve video çekimlerini sosyal medya hesaplarından takipçileri ile paylaşan Burak Yıldırım, bu paylaşımların çok beğenilmesi nedeni ile Kapadokya'ya kültür ve doğa turizminin yanı sıra sosyal medya turizmi kapsamında yerli ve yabancı turist çekilmesine de öncülük etti.

Son yıllarda fotoğraf çekiminin yanı sıra çektiği farklı video kliplerle kendinden söz ettiren Burak Yıldırım, birçok ünlü sanatçının yanı sıra Rafet El Roman'ın son iki klibinde de yönetmenlik yaptı.