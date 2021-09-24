Egeli balıkçılar ağına takılan şeyi görünce büyük şaşkınlık yaşadı: 35 yıllık hayatımda ilk defa görüyorum

"İLK DEFA GÖRÜYORUM"

Şahin Çakan, "Bunların en büyük ispatı bizim ağlarımıza takılan dev kalamarlar. Karaburun açıklarında balıkçıların ağlarına 1 metre boyunda ve 16 kilogram ağırlığında 2 dev kalamar takıldı. Normalde bizim Ege'de tuttuğumuz kalamarın boyu yaklaşık 15 santimetre. Ben 35 yıllık meslek hayatımda bu türü ilk defa görüyorum." şeklinde konuştu.

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Akyol ise denizlerdeki küresel ısınmanın etkilerinin her geçen gün arttığını ifade etti.