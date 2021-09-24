Egeli balıkçılar ağına takılan şeyi görünce büyük şaşkınlık yaşadı: 35 yıllık hayatımda ilk defa görüyorum
Egeli balıkçılar, İzmir Karaburun açıklarında hemen hemen 1 metre uzunluğuna sahip ve 16 kilogram ağırlığında iki kalamar yakaladı. İzmir Balıkçı İş Adamları Derneği Başkanı Şahin Çakan, “35 yıllık meslek hayatımda bu türü ilk defa görüyorum.” dedi.
İzmir Balıkçı İş Adamları Derneği Başkanı Şahin Çakan, açıklamasında, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin sık sık altını çizdiği küresel iklim değişikliğinin etkilerinin denizlerde de görülmeye başlandığını dile getirdi.
"İLK DEFA GÖRÜYORUM"
Şahin Çakan, "Bunların en büyük ispatı bizim ağlarımıza takılan dev kalamarlar. Karaburun açıklarında balıkçıların ağlarına 1 metre boyunda ve 16 kilogram ağırlığında 2 dev kalamar takıldı. Normalde bizim Ege'de tuttuğumuz kalamarın boyu yaklaşık 15 santimetre. Ben 35 yıllık meslek hayatımda bu türü ilk defa görüyorum." şeklinde konuştu.
Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Akyol ise denizlerdeki küresel ısınmanın etkilerinin her geçen gün arttığını ifade etti.
"ŞU AN İÇİN TEHLİKELİ BOYUTTA DEĞİL"
Balıkçıların ağına takılan kalamarla ilgili bilgi veren Akyol, "Bu kalamar türünün isminin Thysanoteuthis Rhombus olduğunu tahmin ediyoruz. Diamond Squid diye de geçiyor. Akdeniz'de görülüyor. İzmir'de biz de buna rastlamadık. Denizlerimizde görülmeye başlanan yeni türlerin balıkçılığa etkisi şu an için tehlikeli boyutta değil. Sular ısındıkça bu türlerin gelişi de artacaktır. Mesela aslan balığının bu kadar hızlı gelmesini beklemiyorduk. Beklediğimizden hızlı geldi." diye konuştu.
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