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İstanbul’da polis kaçan arabada asılı kalıp metrelerce sürüklendi

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 24.09.2021
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İstanbul’da polis kaçan arabada asılı kalıp metrelerce sürüklendi

İstanbul Başakşehir’de kuşku üzerine durdurulan şoför, emniyet güçleri tarafından araçtan indirilmeye çalıştığı esnada kaçmaya başladı. Aracın açık camından kapıya tutunan polis memurun metrelerce bu şekilde ilerleyerek düştü. O anlar anbean güvenlik kameralarına kaydedildi.

Olay, 13 Eylül Pazartesi günü saat 08.30 sularında gerçekleşti. Devriye gezen emniyet güçleri, beyaz bir araç içinde oturan sürücü ve yanındaki kadından şüphelendi. Kimlik kontrolü yapan emniyet güçleri, sürücü Orhun Özdemir'in kaçakçılık suçundan aranması olduğunu tespit etti. Polis, araçtan indirmek isteyince Orhun Özdemir gaza basarak kaçmaya başladı.

METRELERCE SÜRÜKLENDİ

Bu sırada otomobilin yanında bulunan polis Cavit S. tutunduğu açık camda sürüklemeye başladı. Polis asılı kaldığı otomobilde yaklaşık 200 metre sürüklendikten sonra yere düştü. Şüpheli sürücü ise olay yerinden kaçtı. Polis memuru omuz, kol ve bacaklarından hafif şekilde yaralandı. Takviye ekip istenmesi üzerine kaçan sürücü ile polisler arasında kovalamaca yaşandı ancak şüpheli kaçmayı başardı. Yaşanan olayı anlatan Murat Özçelik, " Bir araç durmuş, polis içeri doğru bakınca hareket etmiş. Poliste bırakmamış. Tutunarak sürüklenmiş bir süre. Sonra bırakmış arabada basmış gitmiş. Sorduk polislere. Durumu iyi bir sıkıntısı yok dediler" diye konuştu. Polis, hala kayıp olan sürücü Orhun Özdemir'in peşinde.


SANİYE SANİYE YANSIDI

Polis memuru Cavit S. sürüklendiği anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kaçmaya çalışan sürücünün kullandığı otomobilde asılı kalan polis bir süre sürükleniyor. Daha sonra yere düşüyor.

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