İstanbul’da polis kaçan arabada asılı kalıp metrelerce sürüklendi

METRELERCE SÜRÜKLENDİ



Bu sırada otomobilin yanında bulunan polis Cavit S. tutunduğu açık camda sürüklemeye başladı. Polis asılı kaldığı otomobilde yaklaşık 200 metre sürüklendikten sonra yere düştü. Şüpheli sürücü ise olay yerinden kaçtı. Polis memuru omuz, kol ve bacaklarından hafif şekilde yaralandı. Takviye ekip istenmesi üzerine kaçan sürücü ile polisler arasında kovalamaca yaşandı ancak şüpheli kaçmayı başardı. Yaşanan olayı anlatan Murat Özçelik, " Bir araç durmuş, polis içeri doğru bakınca hareket etmiş. Poliste bırakmamış. Tutunarak sürüklenmiş bir süre. Sonra bırakmış arabada basmış gitmiş. Sorduk polislere. Durumu iyi bir sıkıntısı yok dediler" diye konuştu. Polis, hala kayıp olan sürücü Orhun Özdemir'in peşinde.