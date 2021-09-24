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Beşiktaş’ta vapurdan denize atladı! Halatlara tutunarak hayatta kaldı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 24.09.2021 Güncelleme Tarihi: 24.09.2021
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Beşiktaş’ta vapurdan denize atladı! Halatlara tutunarak hayatta kaldı

Beşiktaş iskelesinden Adalar'a giden vapurdan denize atlayarak intihara kalkışan şahıs, soğuk hava sebebiyle hipotermi geçirdi. Durumu fark eden vapur görevlileri halatları çözerek intihara kalkışan kişiye fırlattı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.



Olay, geçen gün saat 18.00 sularında Beşiktaş'ta yer alan şehir hatları iskelesinde gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre Beşiktaş-Adalar vapuruna binen 47 yaşındaki Nedim Y., vapur iskeleden 10 metre uzaklaştıktan sonra aniden denize atlayarak intihara kalkıştı.

HİPOTERMİ GEÇİRDİ

Boğazın soğuk sularına kendisini bırakan Nedim Y. havanın soğuk olması nedeniyle hipotermi geçirdi.

Vapurda bulunan görevliler atlayan şahsı fark edince önce vapurun motorlarını durdurdu, sonra halatları çözerek adama fırlattı.

ÖLÜMÜN KIYISINDAN DÖNDÜ

Nedim Y. tutunduğu halat sayesinde hayatta kaldı. Vapur iskeleye yanaştıktan sonra iskeledeki görevliler ve vatandaşların yardımı ile şahıs iskeleye çıkartıldı.

İskeleye çıkarılan şahsa hemen polar verilerek üzeri örtüldü.

İskelede bulunan vatandaşlar arasındaki bir sağlık çalışanı, şahsa ilk müdahaleyi yaptı.

Şahıs daha sonra sağlık ekiplerinin gelmesi ile hastaneye kaldırıldı.

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