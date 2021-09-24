Beşiktaş’ta vapurdan denize atladı! Halatlara tutunarak hayatta kaldı
YAŞAM İHA
Beşiktaş iskelesinden Adalar'a giden vapurdan denize atlayarak intihara kalkışan şahıs, soğuk hava sebebiyle hipotermi geçirdi. Durumu fark eden vapur görevlileri halatları çözerek intihara kalkışan kişiye fırlattı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.
Olay, geçen gün saat 18.00 sularında Beşiktaş'ta yer alan şehir hatları iskelesinde gerçekleşti.
HİPOTERMİ GEÇİRDİ
Boğazın soğuk sularına kendisini bırakan Nedim Y. havanın soğuk olması nedeniyle hipotermi geçirdi.
Vapurda bulunan görevliler atlayan şahsı fark edince önce vapurun motorlarını durdurdu, sonra halatları çözerek adama fırlattı.
ÖLÜMÜN KIYISINDAN DÖNDÜ
Nedim Y. tutunduğu halat sayesinde hayatta kaldı. Vapur iskeleye yanaştıktan sonra iskeledeki görevliler ve vatandaşların yardımı ile şahıs iskeleye çıkartıldı.
İskeleye çıkarılan şahsa hemen polar verilerek üzeri örtüldü.
İskelede bulunan vatandaşlar arasındaki bir sağlık çalışanı, şahsa ilk müdahaleyi yaptı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Paulo Coelho kimdir, nereli? Paulo Coelho kitabı Okçu'nun Yolu konusu nedir?
- MSÜ MYO sonuçları son dakika açıklandı! 2021 MSÜ astsubay yerleştirme sonuçları sorgulama nasıl yapılır?
- GSB burs başvuru takvimi açıklandı mı? 2021-2022 KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak?
- İstanbul deniz taksi fiyatı ne kadar? Deniz taksi nereden nereye gidiyor?
- 29 Ekim resmi tatil mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda 3 gün tatil olacak 29 Ekim'de okullar tatil mi?
- MEB duyurdu! AKS sınav sonuçları açıklandı mı? 2021 Adaylık Kaldırma Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Kenan Koçak kimdir, kaç yaşında, hangi takımları çalıştırdı? Kenan Koçak biyografisi!
- Hakimlik mülakat sonuçları açıklandı mı? Adalet Bakanlığı hakimlik mülakat sonucu ne zaman açıklanır?
- 15 bin sözleşmeli öğretmen taban puan ve kontenjanlar: 2021 öğretmen ataması hangi kadrolara yapılacak? Branş dağılımı...
- 2022 asgari ücret ne kadar olacak? 2022 asgari ücret zammı kaç TL olacak? Asgari ücret yorumları nasıl?
- Mavi dil hastalığı nedir, insanlara bulaşır mı? Hangi illerde görüldü? Mavi dil hastalığı ve kan emen sinek hakkında detaylar
- 27. Dönem POMEM açıklandı mı? 2021 Polis Akademisi polislik alımı sözlü mülakat sonuçları ne zaman belli olacak?